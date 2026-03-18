La nazionale femminile iraniana di calcio è rientrata in patria, completando il percorso di ritorno dopo aver ritirato le richieste di asilo che alcune sue componenti avevano presentato in Australia. Mercoledì scorso, il gruppo di giocatrici e un membro dello staff tecnico ha attraversato il valico di frontiera turco-iraniano di Gürbulak, giungendo in Iran dopo essere atterrato all’aeroporto di Igdir e aver proseguito in autobus fino al confine.

Le atlete, tra cui il capitano Zahra Ghanbari, sono state avvistate indossando la tuta ufficiale della nazionale iraniana.

Il loro viaggio di ritorno è iniziato dopo la partecipazione alla Coppa d’Asia femminile in Australia, con tappe che hanno incluso voli per l’Oman e successivamente per la Turchia, a seguito del ritiro delle domande di asilo precedentemente avanzate.

Il plauso delle autorità iraniane

Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha espresso il suo elogio alle calciatrici e allo staff tecnico. Ghalibaf ha definito le atlete “figlie della nazione” che il popolo iraniano “abbraccia”, sottolineando come abbiano “deluso i nemici” della Repubblica islamica resistendo “all’inganno e all’intimidazione degli elementi anti-iraniani”. Questo riconoscimento evidenzia l'importanza attribuita al loro rientro nel contesto politico e sociale del paese.

Le dinamiche del rientro e le scelte individuali

Inizialmente, sette membri della nazionale – sei giocatrici e un membro dello staff – avevano presentato richieste di asilo in Australia. Questa decisione era maturata dopo che erano state etichettate come “traditrici” per essersi rifiutate di cantare l’inno nazionale prima di una partita, un gesto avvenuto nel contesto della guerra Iran-Israele. Tuttavia, solo due giocatrici hanno poi scelto di rimanere in Australia, mentre le altre hanno optato per il rientro.

Il percorso di ritorno per la maggior parte della squadra ha compreso diverse tappe internazionali. Le atlete hanno volato da Kuala Lumpur all'Oman, per poi proseguire verso la Turchia, prima di attraversare il confine terrestre e fare ritorno in Iran.

Questo itinerario ha segnato la conclusione del loro viaggio e il definitivo rientro in patria.

Le atlete rimaste in Australia

Due delle giocatrici che avevano inizialmente chiesto asilo, Fatemeh Pasandideh e Atefeh Ramezanizadeh, hanno confermato la loro decisione di rimanere in Australia. Le due atlete hanno già iniziato ad allenarsi con il club Brisbane Roar a partire dal 16 marzo 2026, intraprendendo un nuovo percorso sportivo nel paese. La loro scelta si distingue da quella delle compagne che hanno ritirato le richieste di asilo e sono tornate in Iran.

Gli altri membri della squadra hanno invece ritirato le loro domande di asilo, decidendo di tornare in patria. Il loro rientro è stato il culmine di una serie di spostamenti che hanno incluso tappe in Malesia e Oman, prima di completare il viaggio di ritorno in Iran. Questa dinamica evidenzia le diverse scelte individuali all'interno della squadra.