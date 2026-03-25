La trattativa tra Juventus e Atletico Madrid per il futuro di Nico Gonzalez si complica sempre di più. L’esterno offensivo, trasferitosi in Spagna la scorsa estate con la formula del prestito, avrebbe bisogno di soddisfare una condizione precisa per far scattare l’obbligo di riscatto fissato intorno ai 32 milioni di euro. Il requisito contrattuale prevede infatti che il calciatore disputi almeno 45 minuti in sette partite entro la fine della stagione. Un traguardo che, con sole nove giornate rimaste nel campionato spagnolo, appare sempre più difficile da raggiungere.

Minuti da accumulare e calendario sempre più corto

La situazione si fa complicata soprattutto considerando la gestione fisica del giocatore. Gonzalez, nel corso della stagione, ha dovuto fare i conti con alcuni problemi muscolari che ne hanno limitato la continuità. Di conseguenza, l’esterno argentino non è riuscito a collezionare il minutaggio necessario per avvicinarsi all’obiettivo previsto dall’accordo tra i due club. Con il calendario ormai agli sgoccioli, ogni partita diventa decisiva, ma il margine è ormai ridottissimo.

Se la condizione non dovesse essere raggiunta, l’obbligo di riscatto non scatterebbe automaticamente, facendo di fatto saltare la formula originaria dell’operazione. Una prospettiva che rimetterebbe il futuro del calciatore in discussione, riportandolo formalmente alla Juventus al termine della stagione.

Una soluzione che non rappresenterebbe necessariamente una rottura definitiva tra le parti, ma piuttosto un passaggio intermedio in vista di nuove trattative.

Simeone soddisfatto, possibile nuovo accordo in estate

Nonostante le difficoltà legate al minutaggio, all’interno dell’Atletico Madrid il rendimento di Gonzalez sarebbe comunque considerato positivo. Il tecnico Diego Simeone apprezzerebbe la duttilità dell’esterno, capace di garantire profondità e qualità negli ultimi metri. Anche se non sempre titolare, l’argentino ha contribuito a diverse vittorie dei Colchoneros, dimostrando di poter essere un elemento utile nella rotazione offensiva.

Proprio per questo motivo, la trattativa potrebbe non chiudersi definitivamente in caso di mancato riscatto automatico.

L’ipotesi più probabile vedrebbe Gonzalez tornare temporaneamente a Torino, in attesa che Juventus e Atletico Madrid trovino un nuovo accordo. La base di partenza potrebbe essere una cifra inferiore rispetto ai 32 milioni pattuiti un anno fa, magari accompagnata da bonus legati alle presenze o al rendimento.