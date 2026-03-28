La corsa al quarto posto in campionato sarà un testa a testa fra Como, Roma e Juventus e solo una delle tre riuscirà a strappare il pass che gli consentirà di qualificarsi alla prossima Champions League. Un traguardo che potrebbe cambiare in maniera radicale il futuro delle contendenti e questo non solo in termini positivi. Secondo quanto raccontato su X dal giornalista Mirko Nicolino infatti, l'eventuale mancata partecipazione alla massima competizione europea da parte della Juventus potrebbe rendere complicata la permanenza di alcuni elementi, uno su tutti Khephren Thuram.

Juventus, Nicolino: 'Senza la Champions ci sarà un gran da fare per trattenere Thuram a Torino'

Nicolino, riferendosi quindi al giovane centrocampista bianconero ha scritto: "Khephren Thuram ha diversi estimatori in Premier League: dall'Arsenal al Newcastle, passando per il Manchester United. In estate potrebbero arrivare proposte di stipendio 4 volte superiori all'attuale ingaggio in bianconero (2 milioni più bonus)".

Nicolino ha concluso il suo incipit sottolineando: "Se la Juventus non dovesse andare in Champions League, avrebbe un bel da fare per trattenerlo. In questo contesto, si innestano anche i discorsi per un prolungamento (attuale scadenza 2029) con sensibile aumento". Un pensiero che evidenzia quanto il calcio italiano, anche economicamente, stia perdendo sempre più terreno nei confronti degli altri campionati.

Juventus, i tifosi rispondono a Nicolino: 'Per me Thuram può andare via tranquillamente'

Le parole di Nicolino hanno acceso la discussione fra i tifosi che lo seguono sul web: "Ma come, tutti dicono, i tifosi specialmente, che i giocatori della Juve sono tutti scarponi e bidoni. Perché allora il Liverpool, il Barcellona, l'Arsenal il PSG....li vorrebbero prendere? O non capiscono niente o non sono bidoni...decidetevi!" scrive un utente su X. Un altro invece, si distacca dalla massa scrivendo quanto segue: "Può andare tranquillamente, centrocampista normalissimo senza particolari doti tecniche. Con le sue caratteristiche atletiche ce ne sono a centinaia tra Bundesliga, Ligue 1, Premier e campionati minori".