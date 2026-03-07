Nizza e Rennes si preparano a incrociare i tacchetti nell’attesa sfida della venticinquesima giornata di Ligue 1, in programma per domenica 8 marzo alle ore 17:15, nella cornice moderna dell’Allianz Riviera di Nizza. Un confronto che promette scintille, con i padroni di casa determinati a sfruttare il fattore campo contro una formazione bretone in fiducia, in una corsa ormai senza margini d’errore per le ambizioni europee di entrambe. Alla soglia dell’ultimo quarto di campionato, ogni punto pesa doppio e sia i rossoneri della Costa Azzurra sia i rouges et noirs sono chiamati alla perfezione.

Le probabili formazioni: sfida a specchio in Costa Azzurra

Entrambe le squadre si schierano con il 4-2-3-1, modulo speculare che promette equilibrio e tante lotte in mezzo al campo. Il Nizza punta su Maxime Dupe tra i pali, difeso dalla linea composta da Clauss, Bah, Oppong e Bard. In mediana spazio a Sanson e Vanhoutte, mentre sulla trequarti agiranno Cho, Diop e Louchet, con Kevin Carlos come riferimento più avanzato. Il Rennes oppone Samba tra i pali, in difesa Nagida, Rouault, Brassier e Merlin. Rongier e Camara presidiano la diga di centrocampo, con Tamari, Szymanski e Nordin alle spalle della punta centrale Lepaul. Formazioni di talento e versatilità, in grado di accendere la sfida da entrambi i lati.

Quote Nizza-Rennes: equilibrio con Rennes favorito di misura

I bookmaker si attendono una gara serrata, ma danno il Rennes leggermente avanti nei pronostici. William Hill quota la vittoria dei rossoneri corsi a 2.62, il pareggio a 3.40, mentre il successo esterno dei bretoni viene offerto a 2.40. Situazione simile sugli schermi di Bet365: il blitz del Rennes paga 2.45, quello dei padroni di casa 2.75, pareggio a 3.50.

L’equilibrio la fa da padrone, ma la striscia positiva recentissima dei bretoni convince i quotisti a sbilanciarsi di poco in loro favore.

I protagonisti: Louchet in crescita, Lepaul fiuto del gol, Nordin pericoloso

Nel centrocampo del Nizza i riflettori sono puntati su Tom Louchet: il 22enne francese è cresciuto in minutaggio e responsabilità, sommandosi a una produzione di 3 reti e 2 assist in 19 presenze, di cui 11 dal primo minuto (per un totale di 1027 minuti).

La sua duttilità si evidenzia nei 18 passaggi chiave e 8 dribbling riusciti su 17. Va annotata una certa propensione agli inserimenti ma anche qualche cartellino di troppo, tra cui un rosso pesante nella sua stagione di maturazione. L’intelligenza in fase di non possesso (22 tackle, 8 intercetti) rende Louchet una delle anime tattiche del centrocampo rossonero.

In avanti occhi su Kevin Carlos, lo spagnolo ex Almeria che, in 15 apparizioni per il Nizza, non ha ancora trovato la via del gol nonostante 11 conclusioni totali, con il 63% dei tiri finiti nello specchio. La sua fisicità è tangibile nei 97 duelli sostenuti (36 vinti) e nei numerosi falli subiti (11), a riprova di un lavoro sporco prezioso per far salire la squadra, anche se al contempo si segnala qualche ingenuità di troppo nei 23 falli commessi e 2 gialli.

Dall’altra parte del campo il Rennes si affida a Esteban Lepaul, attaccante in grande ascesa già autore di 11 gol in 22 presenze con la maglia bretone (per 1653 minuti), arricchiti da 3 assist. Il suo apporto offensivo è consistito anche in 23 tiri nello specchio su 38 totali, a testimonianza di una concretezza che lo sta confermando come uomo da area. Paga qualche limite nei duelli (44 vinti su 120), ma le cifre parlano per lui, anche in termini di capacità di attaccare la profondità: 9 passaggi chiave in stagione.

Tra le frecce offensive del Rennes spicca anche Arnaud Nordin. L’ex Saint-Étienne, in poche apparizioni da titolare (4, per 296 minuti), ha già lasciato il segno con 1 gol e 1 assist.

Molto coinvolto nei duelli fisici (19 vinti su 36) e nel lavoro di raccordo (54 passaggi totali, 2 chiave), il trentenne parigino è abile a costruire occasioni per sé e i compagni, pur mostrando in alcune fasi un’incidenza ancora oscillante tra centrocampo e trequarti.