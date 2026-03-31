La Nazionale italiana di calcio si prepara ad affrontare una sfida di fondamentale importanza: la finale dei play-off delle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro la Bosnia Erzegovina. Dopo aver dimostrato la propria forza superando l’Irlanda del Nord in semifinale, gli azzurri si giocano l'accesso alla prestigiosa rassegna iridata in trasferta, in un incontro che promette emozioni e tensione. Il palcoscenico di questa decisiva contesa sarà lo Stadio Bilino Polje di Zenica, dove l'incontro prenderà il via martedì 31 marzo alle ore 20.45. In palio c'è uno degli ultimi pass disponibili per la fase finale del torneo mondiale, rendendo questa partita un vero e proprio dentro o fuori per entrambe le compagini.

Il commissario tecnico dell’Italia, Gennaro Gattuso, sembra intenzionato a riproporre l'undici che ha convinto nella precedente sfida contro l’Irlanda del Nord. L'attacco azzurro sarà affidato alla coppia formata da Kean e Retegui, con Pio Esposito pronto a subentrare dalla panchina qualora fosse necessario. Per quanto riguarda il centrocampo, Politano è attualmente favorito su Palestra per occupare la corsia di destra. Sul fronte opposto, la Bosnia Erzegovina, guidata dal CT Barbarez, si schiererà con un solido 4-4-2, contando sulla presenza di Vasilj tra i pali e sulla pericolosa coppia offensiva composta da Demirovic e dal capitano Dzeko.

Le probabili formazioni in campo

Ecco le possibili scelte tattiche e i giocatori che scenderanno in campo per questa cruciale finale dei play-off:

Bosnia Erzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.

CT: Barbarez.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. CT: Gattuso.

Copertura televisiva e streaming dell'incontro

Gli appassionati di calcio potranno seguire il match tra Bosnia Erzegovina e Italia attraverso diverse piattaforme. La diretta tv sarà garantita su Rai 1 HD, offrendo una visione chiara e completa dell'evento. Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile in diretta su Rai Play, accessibile da dispositivi mobili e smart TV. Inoltre, per non perdere neanche un'azione, sarà offerta una diretta testuale che racconterà minuto per minuto le emozioni della gara. L'interesse per questa sfida si estende anche oltre i confini nazionali: negli Stati Uniti, ad esempio, l'incontro sarà trasmesso su Fox Sports 1 e Fubo, con ulteriori opzioni di streaming su Vix Premium, a testimonianza dell'importanza globale dell'evento.

La posta in palio è indubbiamente altissima: solo una tra Bosnia Erzegovina e Italia potrà festeggiare l'agognato accesso ai Mondiali 2026. Gli azzurri sono chiamati a una prova di grande carattere e maturità, dovendo affrontare la pressione di una trasferta cruciale. Dal canto suo, la Bosnia cercherà di sfruttare al massimo il calore e il sostegno del proprio pubblico per centrare un risultato storico e conquistare il pass mondiale. L'attesa è ormai giunta al culmine per questo appuntamento decisivo che determinerà il futuro delle due nazionali nel panorama calcistico internazionale.