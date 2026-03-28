Il sipario della ventiseiesima giornata de La Liga si alza venerdì 28 febbraio alle 21:00 sull'Estadio Nuevo Carlos Tartiere dove l'Oviedo ospita i colchoneros dell’Atlético Madrid. La formazione asturiana, in cerca di punti pesanti per restare a distanza di sicurezza dalla zona rossa, si trova di fronte una delle bestie nere storiche del campionato spagnolo. Gli uomini di Simeone, invece, puntano a consolidare la loro posizione europea con una trasferta che, almeno sulla carta, li vede nettamente favoriti. Una sfida che richiama fascino antico e modernità tattica, tra la voglia di sorprendere dei padroni di casa e il cinismo ormai proverbiale dell’Atlético.

Probabili formazioni di Oviedo-Atlético Madrid

I tecnici sembrano orientati a puntare sui rispettivi moduli più collaudati: Oviedo pronto a difendersi con ordine e a ripartire, Atlético Madrid fedele al proprio equilibrio e verticalità.

Oviedo (4-2-3-1): Aaron Escandell tra i pali; linea difensiva composta da Nacho Vidal, Eric Bailly, David Carmo e Javi Lopez; in mediana il dinamismo di Kwasi Sibo e Nicolas Fonseca; sulla trequarti Haissem Hassan, il veterano Santi Cazorla e Ilyas Chaira a supporto dell’unico terminale offensivo, Federico Vinas.

Atlético Madrid (3-4-2-1): In porta Jan Oblak; difesa a tre con Marcos Llorente, Marc Pubill e David Hancko; sugli esterni Giuliano Simeone a destra e Matteo Ruggeri a sinistra; in mezzo Johnny Cardoso e Alejandro Baena; sulla trequarti Antoine Griezmann e Ademola Lookman dietro la punta centrale Alexander Sorloth.

Quote della partita: Colchoneros sulla carta nettamente avanti

I principali bookmaker non lasciano molto spazio all’ottimismo dei tifosi locali. William Hill quota la vittoria interna a 5.00, il pareggio a 3.40 e il successo dell’Atlético Madrid a 1.70. Ancora più marcato il divario nella proposta di Bet365: la vittoria dell’Oviedo è proposta a 5.75, la “X” a 3.60 e il blitz esterno dei madrileni a 1.67.

Un distacco netto che riflette il divario tra i valori in campo e le ambizioni stagionali delle due formazioni.

Statistiche e protagonisti: Griezmann, Sorloth e la voglia di sorprendere dei locali

La fantasia e l’esperienza di Antoine Griezmann restano tra le armi più preziose per l’Atlético: sei gol in ventidue presenze con una media-voto di 6.94 e un impatto spesso decisivo anche partendo dalla panchina (16 ingressi a gara in corso).

Il francese abbina efficacia balistica (29 tiri, 17 nello specchio) a precisione in fase di costruzione (436 passaggi totali, 16 chiave), dimostrandosi ancora un faro per i colchoneros nelle serate d’alta tensione.

Non da meno l’apporto di Alexander Sorloth, ariete norvegese che, dopo aver raccolto 24 presenze (14 da titolare) e 9 reti nella Liga, si sta imponendo come punto di riferimento centrale per la squadra di Simeone. La sua presenza fisica si avverte anche nel gioco aereo e nei duelli (193 ingaggiati, 93 vinti) e in una discreta propensione alla profondità (20 dribbling tentati, 9 riusciti).

Sul fronte Oviedo, Ilyas Chaira ha già dimostrato di poter essere un fattore, con 3 gol e un assist in 22 apparizioni, supportati da una buona capacità di creare pericoli (32 tiri, 18 nello specchio) e tanta corsa sulle corsie (73 dribbling tentati).

Haissem Hassan rappresenta uno dei motori della manovra offensiva asturiana: nessun gol, ma ben 3 assist al servizio dei compagni e una prolificità in dribbling che trova conferme nei 46 riusciti su 84 tentati.

Federico Vinas è il riferimento offensivo dell’Oviedo: l’uruguaiano ha timbrato 5 volte il cartellino in 20 presenze (15 dal primo minuto), affiancando anche un assist e dimostrandosi attivo su tutto il fronte d’attacco, complice una buona percentuale nei duelli vinti (142 su 274). Va sottolineato il suo temperamento in campo, testimoniato dalle tre ammonizioni e due espulsioni stagionali.

Ademola Lookman, tra le novità offensive per l’Atlético Madrid, ha già timbrato il cartellino in sole tre presenze (due dal primo minuto), portando energia sulle fasce: 1 gol, 2 dribbling completati e la speranza dei tifosi di vederlo esplodere definitivamente nel rush finale di stagione.