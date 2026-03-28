Il sipario della ventiseiesima giornata de La Liga si alza venerdì 28 febbraio alle 21:00 sull'Estadio Nuevo Carlos Tartiere dove l'Oviedo ospita i colchoneros dell’Atlético Madrid. La formazione asturiana, in cerca di punti pesanti per restare a distanza di sicurezza dalla zona rossa, si trova di fronte una delle bestie nere storiche del campionato spagnolo. Gli uomini di Simeone, invece, puntano a consolidare la loro posizione europea con una trasferta che, almeno sulla carta, li vede nettamente favoriti. Una sfida che richiama fascino antico e modernità tattica, tra la voglia di sorprendere dei padroni di casa e il cinismo ormai proverbiale dell’Atlético.

Probabili formazioni di Oviedo-Atlético Madrid

I tecnici sembrano orientati a puntare sui rispettivi moduli più collaudati: Oviedo pronto a difendersi con ordine e a ripartire, Atlético Madrid fedele al proprio equilibrio e verticalità.

Oviedo (4-2-3-1): Aaron Escandell tra i pali; linea difensiva composta da Nacho Vidal, Eric Bailly, David Carmo e Javi Lopez; in mediana il dinamismo di Kwasi Sibo e Nicolas Fonseca; sulla trequarti Haissem Hassan, il veterano Santi Cazorla e Ilyas Chaira a supporto dell’unico terminale offensivo, Federico Vinas.

Atlético Madrid (3-4-2-1): In porta Jan Oblak; difesa a tre con Marcos Llorente, Marc Pubill e David Hancko; sugli esterni Giuliano Simeone a destra e Matteo Ruggeri a sinistra; in mezzo Johnny Cardoso e Alejandro Baena; sulla trequarti Antoine Griezmann e Ademola Lookman dietro la punta centrale Alexander Sorloth.

Spain Flag
La Liga
Giornata 26
27/02/2026 21:00
Levante
VS
Alaves
28/02/2026 14:00
Rayo Vallecano
VS
Athletic Bilbao
28/02/2026 16:15
Barcellona
VS
Villarreal
28/02/2026 18:30
Maiorca
VS
Real Sociedad
28/02/2026 21:00
Oviedo
VS
Atlético Madrid
01/03/2026 14:00
Elche
VS
Espanyol
01/03/2026 16:15
Valencia
VS
Osasuna
01/03/2026 18:30
Real Betis
VS
Siviglia
01/03/2026 21:00
Girona
VS
Celta Vigo
02/03/2026 21:00
Real Madrid
VS
Getafe

Quote della partita: Colchoneros sulla carta nettamente avanti

I principali bookmaker non lasciano molto spazio all’ottimismo dei tifosi locali. William Hill quota la vittoria interna a 5.00, il pareggio a 3.40 e il successo dell’Atlético Madrid a 1.70. Ancora più marcato il divario nella proposta di Bet365: la vittoria dell’Oviedo è proposta a 5.75, la “X” a 3.60 e il blitz esterno dei madrileni a 1.67.

Un distacco netto che riflette il divario tra i valori in campo e le ambizioni stagionali delle due formazioni.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
25
20
1
4
67 / 25
42
61
W
L
W
W
W
2
Real Madrid
25
19
3
3
54 / 21
33
60
L
W
W
W
W
3
Villarreal
25
16
3
6
47 / 27
20
51
W
W
L
W
D
4
Atlético Madrid
25
14
6
5
42 / 23
19
48
W
L
L
D
W
5
Real Betis
25
11
9
5
40 / 30
10
42
D
W
W
W
L
6
Celta Vigo
25
9
10
6
34 / 27
7
37
W
D
L
D
L
7
Espanyol
25
10
5
10
31 / 37
-6
35
L
D
L
L
L
8
Athletic Bilbao
25
10
4
11
29 / 35
-6
34
W
W
W
D
L
9
Osasuna
25
9
6
10
30 / 29
1
33
W
D
W
D
W
10
Real Sociedad
25
8
8
9
37 / 38
-1
32
D
L
W
D
W
11
Girona
25
7
9
9
26 / 40
-14
30
D
W
D
L
D
12
Siviglia
25
8
5
12
32 / 39
-7
29
W
D
D
L
W
13
Getafe
25
8
5
12
20 / 29
-9
29
L
W
W
D
D
14
Alaves
25
7
6
12
23 / 32
-9
27
D
D
L
W
W
15
Rayo Vallecano
24
6
8
10
22 / 31
-9
26
D
W
L
L
L
16
Valencia
25
6
8
11
26 / 39
-13
26
L
W
L
L
W
17
Elche
25
5
10
10
32 / 37
-5
25
L
D
L
L
L
18
Maiorca
25
6
6
13
29 / 41
-12
24
L
L
L
W
L
19
Levante
25
4
6
15
26 / 44
-18
18
L
L
L
L
D
20
Oviedo
24
3
8
13
16 / 39
-23
17
D
L
W
L
L

Statistiche e protagonisti: Griezmann, Sorloth e la voglia di sorprendere dei locali

La fantasia e l’esperienza di Antoine Griezmann restano tra le armi più preziose per l’Atlético: sei gol in ventidue presenze con una media-voto di 6.94 e un impatto spesso decisivo anche partendo dalla panchina (16 ingressi a gara in corso).

Il francese abbina efficacia balistica (29 tiri, 17 nello specchio) a precisione in fase di costruzione (436 passaggi totali, 16 chiave), dimostrandosi ancora un faro per i colchoneros nelle serate d’alta tensione.

Non da meno l’apporto di Alexander Sorloth, ariete norvegese che, dopo aver raccolto 24 presenze (14 da titolare) e 9 reti nella Liga, si sta imponendo come punto di riferimento centrale per la squadra di Simeone. La sua presenza fisica si avverte anche nel gioco aereo e nei duelli (193 ingaggiati, 93 vinti) e in una discreta propensione alla profondità (20 dribbling tentati, 9 riusciti).

Sul fronte Oviedo, Ilyas Chaira ha già dimostrato di poter essere un fattore, con 3 gol e un assist in 22 apparizioni, supportati da una buona capacità di creare pericoli (32 tiri, 18 nello specchio) e tanta corsa sulle corsie (73 dribbling tentati).

Haissem Hassan rappresenta uno dei motori della manovra offensiva asturiana: nessun gol, ma ben 3 assist al servizio dei compagni e una prolificità in dribbling che trova conferme nei 46 riusciti su 84 tentati.

Federico Vinas è il riferimento offensivo dell’Oviedo: l’uruguaiano ha timbrato 5 volte il cartellino in 20 presenze (15 dal primo minuto), affiancando anche un assist e dimostrandosi attivo su tutto il fronte d’attacco, complice una buona percentuale nei duelli vinti (142 su 274). Va sottolineato il suo temperamento in campo, testimoniato dalle tre ammonizioni e due espulsioni stagionali.

Ademola Lookman, tra le novità offensive per l’Atlético Madrid, ha già timbrato il cartellino in sole tre presenze (due dal primo minuto), portando energia sulle fasce: 1 gol, 2 dribbling completati e la speranza dei tifosi di vederlo esplodere definitivamente nel rush finale di stagione.
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