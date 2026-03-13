Il giornalista Paolo Rossi ha parlato a Juventibus del rinnovo di Luciano Spalletti: "La Juve, come ha detto Comolli, sta diventando una barzelletta per la questione dell'allenatore, perché li cambiamo con una certa frequenza. Bisogna però fare una considerazione: Spalletti è da rinnovare, ma se arrivasse quinto forse non lo meriterebbe. Io vorrei che il toscano riuscisse ad arrivare fra le prime 4 non solo perché darebbe maggiori garanzie per il futuro ma perché gli permetterebbe di avere maggiore voce in capitolo negli interventi della società.

Quindi bisogna cercare di ripartire con meno problemi possibili il prossimo anno e se Spalletti riesce a portare la Juve quarta, vorrà dire che lo stesso Spalletti sarà stato in grado di risolvere le beghe del club. Se non sarà in grado, vorrà dire che ci avrà sicuramente ridato il gusto di vedere le partite ma non di risolvere i problemi. Perciò si ricomincerà con qualche dubbio in più ma sicuramente con meno patemi se si ricominciasse con un allenatore nuovo".

Paolo Rossi sul rinnovo di Vlahovic: 'Mi sembra una questione di convenienza fra il giocatore e la Juve'

Sul rinnovo di Vlahovic Paolo Rossi ha detto: "Io credo che il serbo, un po' come Spalletti, possa risolvere qualche problema alla Juventus ma lo conosciamo bene e sappiamo quello che può dare al massimo.

Detto questo, non mi sembra che ci siano grandi nomi che circolano attorno alla vecchia signora e quindi penso che alla fine si andrà verso la strada della convenienza. Perché dietro allo stesso calciatore non mi sembra ci sia la fila degli acquirenti mentre la Juve trattiene eventualmente un attaccante che ha mostrato di saperci stare bene in Serie A. Rinnovo per un anno solo? Mi sembra una formula strana, quasi una dichiarazione di impotenza, che ci farebbe tornare a essere sulle spine fra qualche mese. Spero che facciano almeno un biennale".

Thuram e l'accostamento alla Juve

Infine il giornalista ha parlato della notizia che vorrebbe la Juventus su Marcus Thuram dell'Inter: "Io penso che la prossima campagna acquisti della Juve debba essere orientata in base al modulo che vorrà fare Spalletti. Se il toscano vorrà giocare con una sola punta, allora non avrebbe senso andare su Thuram. Se invece vorrà giocare con due attaccanti mi domando dove metterà Yildiz".