La speaker Chiara Papanicolaou ha registrato un video sul canale X di Tuttosport parlando di quello che potrebbe essere il futuro di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano della Juventus che lo scorso anno era passato al Nottingham Forest e che a gennaio è stato di nuovo girato in prestito all'Aston Villa.

Chiara Papanicolaou: 'La Juve non accetterà cifre inferiori ai 25 milioni di euro per Douglaz Luiz'

La Papanicolaou ha quindi rivelato: "La Juve a fine stagione si ritroverà Douglas Luiz a bilancio con il valore di 25 milioni, quindi quella è la cifra sotto la quale non accetterà offerte per non dover segnare una minusvalenza.

Ed è anche la cifra che l'Aston Villa potrebbe essere disposto a sborsare per prendere il giocatore. Alla fine i Villains lo pagherebbero la metà di quanto l'hanno venduto, quindi non è proprio una bella figura per la Juve".

Secondo la Papanicolaou, un’eventuale cessione del centrocampista per una cifra intorno ai 25 milioni di euro potrebbe rivelarsi determinante sia per l’equilibrio di bilancio sia per la pianificazione del mercato della Juventus, soprattutto qualora l’operazione venisse conclusa entro il 30 giugno.

La speaker ha evidenziato come il club bianconero abbia già avviato contatti con l’Aston Villa, manifestando l’intenzione di definire l’operazione prima della conclusione della stagione sportiva.

La speaker ha poi ricordato che il centrocampista brasiliano, considerato da molti osservatori una delle operazioni meno fortunate degli ultimi anni stia recuperando la migliore forma proprio grazie al suo passaggio nell'Aston Villa, lo stesso club che vendette il brasiliano alla Juventus quasi 2 anni fa a 50 milioni di euro. Ora, uno scherzo del destino particolarmente beffardo, potrebbe volere lo stesso Aston Villa riacquisire il regista brasiliano alla metà dei soldi per i quali lo lasciò andare.

Douglas Luiz, un'annata in crescita

Douglas Luiz da quando tornato a gennaio nell'Aston Villa sembra davvero essere rinato. Il mediano brasiliano sotto la gestione di Unai Emery ha collezionato già 11 presenze e un totale di 737 minuti ufficiali fra tutte le competizioni. Più di quanti ne avesse fatti in un anno in Serie A con la Juventus.