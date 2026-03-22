Un pareggio per 1-1 allo Stadium ferma la corsa della Juventus, che si divide la posta con un determinato Sassuolo. La partita ha visto protagonisti il giovane talento bianconero Kenan Yildiz, l'attaccante neroverde Andrea Pinamonti e, soprattutto, il portiere Arijanet Muric, autore di interventi decisivi.

Il vantaggio bianconero e la reazione del Sassuolo

La Juventus ha iniziato l'incontro con grande intensità. Al quattordicesimo minuto, i bianconeri hanno sbloccato il risultato grazie a un contropiede orchestrato da Perin, con un lancio preciso che ha innescato la cavalcata di Conceição.

L'azione è stata finalizzata da un tiro da biliardo di Yildiz, che ha insaccato la palla in rete per l'1-0. Per il giovane attaccante turco, questa rete ha segnato il suo ingresso nella doppia cifra di gol in campionato, confermando le sue crescenti qualità offensive.

Nonostante le numerose assenze per infortuni e pertosse, il Sassuolo ha dimostrato grande carattere, reagendo con determinazione nella ripresa. L'azione del pareggio è nata da un'iniziativa di Volpato, che ha servito Berardi. Quest'ultimo ha poi trovato Pinamonti, il quale, lasciato inspiegabilmente libero dalla marcatura di Bremer, ha firmato il gol del pareggio, ristabilendo l'equilibrio sul campo.

Muric protagonista e le implicazioni in classifica

Il portiere del Sassuolo, Arijanet Muric, si è rivelato un eroe della serata. Il momento clou è arrivato quando ha neutralizzato un rigore calciato da Locatelli, ipnotizzando il centrocampista bianconero con un intervento di grande reattività. Questa parata si è rivelata decisiva, permettendo al Sassuolo di strappare un punto prezioso allo Stadium.

Per la Juventus, questo pareggio rappresenta un brusco stop nella sua corsa verso la Champions League. Il punto perso consente al Como di agganciare i bianconeri al quarto posto in classifica. Nel frattempo, il Milan, vincendo contro il Torino, si è portato a cinque punti di distanza dalla Juventus, aumentando la pressione sulla squadra torinese.

Le scelte tattiche e i protagonisti in campo

Le formazioni schierate dai due tecnici hanno evidenziato precise strategie. Per la Juventus, Spalletti ha optato per il rilancio di Thuram dal primo minuto, mantenendo Vlahović in panchina. Perin è stato confermato tra i pali, mentre l'attacco ha visto un tridente con Boga, Conceição, McKennie e Yildiz, mirato a garantire dinamismo e imprevedibilità.

Dall'altra parte, il tecnico del Sassuolo, Grosso, ha dovuto affrontare importanti defezioni (Matic e Thorstvedt). Ha reinventato il centrocampo con Koné, Bakola e Vranckx. In attacco, la squadra neroverde si è affidata al trio Volpato, Berardi e Pinamonti, fondamentale per le azioni offensive e il gol delpareggio.

Nonostante le difficoltà, il Sassuolo è riuscito a contenere efficacemente la Juventus. La determinazione e la qualità dell'asse offensivo Volpato-Berardi-Pinamonti sono state cruciali. La prestazione di Muric, con la parata dal dischetto e un ulteriore intervento decisivo su Boga, ha consolidato il suo status di eroe della serata per i neroverdi, garantendo un punto fondamentale per il campionato.