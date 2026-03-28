Siamo alle battute decisive della Ligue 1: domenica 1 marzo, alle ore 15:00, il prato dello Stade Jean Bouin di Parigi ospiterà Paris FC-Nizza, sfida valida per la 24esima giornata di campionato. Una gara che vede i padroni di casa ancora in cerca di punti importanti per consolidare la posizione, mentre gli ospiti cercano un colpo esterno per alimentare sogni d’alta classifica. Ma le attenzioni sono tutte per il nuovo tandem offensivo parigino, chiamato a scardinare la difesa della squadra della Costa Azzurra.

Le probabili formazioni di Paris FC-Nizza

Le scelte delle due panchine promettono scintille. Il tecnico del Paris FC dovrebbe affidarsi ancora al 3-4-2-1: davanti a Kevin Trapp, la linea difensiva sarà composta da Mbow, Coppola e Otavio. Sulle fasce spazio a Gory e Sangui, con Lees-Melou e Munetsi in mezzo a orchestrare i tempi. In trequarti il talento di Kebbal e Ikoné alle spalle di Ciro Immobile, pronto a trovare i primi lampi in maglia parigina.

Il Nizza risponde con il classico 4-2-3-1: Maxime Dupe tra i pali, protetto da Mendy, Oppong, il veterano Dante e Abdi. In mezzo Sanson e Vanhoutte faranno diga, lasciando a Cho, Diop e Louchet il compito di inventare, mentre Kevin Carlos agirà da riferimento centrale.

Quote: equilibrio ma lieve preferenza per i padroni di casa

I quotisti si attendono una gara equilibrata ma puntano leggermente più sui padroni di casa: William Hill quota la vittoria del Paris FC a 2.40, il pareggio a 3.10 e il colpo esterno del Nizza a 2.90. Quote molto simili anche per Bet365, che conferma il segno 1 a 2.40, il pari più alto a 3.40 e il 2 sempre a 2.90. Nessun vero favorito, ma il fattore campo pesa secondo gli operatori, con i parigini davanti in lavagna alla vigilia.

I numeri chiave dei protagonisti: Kebbal guida il Paris FC, Immobile cerca il primo acuto

I riflettori si accendono su Ilan Kebbal, vero metronomo e trascinatore dei parigini.

La stagione del centrocampista 27enne parla di 8 gol e 4 assist in 22 presenze, con un rendimento da 7.55 che lo pone tra i migliori interpreti del ruolo in Ligue 1. Kebbal non fa mancare qualità e continuità, come testimoniano 1225 passaggi completati e ben 46 chiave, lanciando spesso la squadra in velocità (26 dribbling riusciti su 59 tentati). La fantasia e la capacità di guadagnare falli (54 subiti) sono una mina vagante per qualsiasi difesa.

Al suo fianco Jonathan Ikoné sta ancora cercando la miglior condizione: dopo 13 apparizioni e solo 430 minuti giocati, i numeri parlano di 1 rete ma soprattutto di un giocatore abituato a incidere spesso da subentrato. I suoi 4 tiri verso la porta avversaria, assieme agli 8 dribbling riusciti su 13, sono piccoli segnali di una crescita attesa nel finale di stagione.

Occhi puntati anche su Ciro Immobile: il bomber italiano dopo una lunga carriera in Serie A sta ancora cercando il primo gol con la nuova maglia. In 3 presenze e 233 minuti, per ora nessuna firma sul tabellino, ma la sensazione è che la sua esperienza possa risultare decisiva nelle partite che contano. Due tiri (uno nello specchio), due passaggi chiave e tanta voglia di sbloccarsi per guidare la truppa parigina nella corsa playoff.

Per il Nizza, Mohamed-Ali Cho è l’uomo copertina: 4 reti e 3 assist in 15 partite lo confermano attaccante capace di accendersi tra le linee. Dà qualità nei duelli (56 vinti su 150) e non disdegna la giocata personale, con 14 dribbling riusciti e 21 falli conquistati.

Completa il cerchio Sofiane Diop, che a centrocampo garantisce inserimenti e dinamismo: 7 gol stagionali in appena 22 presenze (18 da titolare), 2 assist e una presenza costante nella costruzione del gioco con 609 passaggi totali e 22 chiave. L’estro di Diop, insieme alla struttura fisica di Kevin Carlos (ancora a secco in Ligue 1 ma spesso impiegato come riferimento avanzato), offre al Nizza alternative di peso contro la difesa parigina.