Aria di tensione e spirito di riscatto al Tardini: sabato 21 marzo alle ore 15:00 Parma e Cremonese si daranno battaglia per la 30ª giornata della Serie A 2025/26. Un duello dal sapore antico che mette di fronte i ducali, desiderosi di punti per rincorrere la zona nobile, contro una Cremonese fresca di cambio in panchina e affamata di una scossa. La gara si gioca nello storico stadio Ennio Tardini di Parma, casa dei crociati, in un crocevia stagionale che potrebbe già indirizzare il finale di stagione per entrambe. Da una parte la necessità dei padroni di casa di voltare pagina dopo alcune assenze pesanti, dall’altra una Cremonese che vuole innestare una marcia diversa affidandosi subito alle idee del nuovo tecnico Giampaolo.

Le probabili formazioni: Parma senza il capitano, Cremonese rivoluzionata

Il Parma di Cuesta mette in campo un 5-3-2 d’emergenza (Suzuki; Britschgi, Troilo, Circati, Valenti, Valeri; Nicolussi Caviglia, Keita, Sorensen; Strefezza, Pellegrino). La difesa a cinque è una scelta quasi obbligata: pesano infatti le assenze del capitano Delprato, fermato dal giudice sportivo dopo il giallo rimediato a Torino, e di Cremaschi, sottoposto a un intervento al menisco. Bernabè, Frigan e Almqvist restano da valutare nei giorni a ridosso della sfida. Sulla mediana si profila il ritorno dal primo minuto di Nicolussi Caviglia, ma il ballottaggio con Ordonez resterà aperto fino all’ultimo. Davanti fiducia alla coppia Strefezza-Pellegrino, con quest’ultimo atteso a confermare la sua vena realizzativa.

Prima gara e subito rivoluzione per la Cremonese di Giampaolo: il nuovo tecnico imposta la formazione su un 4-3-1-2 inedito, puntando su Okereke e Bonazzoli in attacco, supportati alle spalle da Vandeputte, vero faro di costruzione. In porta va Audero, difesa a quattro con Terracciano, Folino, Luperto (diffidato) e Pezzella. L’unico squalificato è Bondo, mentre tra i diffidati spiccano Vardy e Luperto. Collocolo e Baschirotto non saranno della partita.

Quote: Parma avanti nei pronostici

Appare chiaro dalle lavagne dei principali bookmaker che il peso dell’Ennio Tardini e della classifica favorisce i crociati.

William Hill quota il successo interno a 2.10, il pareggio a 3.10 e il blitz esterno della Cremonese a 3.50. Non si discostano molto i numeri offerti da Bet365, che valuta la vittoria del Parma a 2.05, l’X a 3.20 e la vittoria dei grigiorossi addirittura a 4.00. La sensazione – ripresa anche dalle quote – è che per gli uomini di Giampaolo sarà una partita da assalto, ma la solidità del Parma (anche nella gestione delle emergenze) pesa sulla bilancia delle aspettative.

Statistiche: le chiavi sulla trequarti tra duelli, dribbling e passaggi decisivi

Gabriel Strefezza è pronto a prendersi sulle spalle la fase di rifinitura dei ducali.

Da quando è arrivato sotto la cupola del Tardini ha collezionato 6 presenze in Serie A 2025, di cui 5 da titolare, distribuendo 453 minuti e dimostrandosi incisivo: 8 tiri tentati (3 nello specchio), un assist, 87% di precisione nei passaggi e ben 14 falli subiti, a conferma della sua propensione a trascinare l’azione offensiva e guadagnare metri. I suoi 7 dribbling riusciti su 12 tentati ne fanno una minaccia costante nel duello uno-contro-uno.

In avanti la fisicità e l’attitudine al gol di Mateo Pellegrino rappresentano l’arma in più per Cuesta. L’argentino, con 29 presenze e 8 reti stagionali, ha giocato 2392 minuti offrendo quantità e sostanza. Il suo score di 45 tiri totali (20 nello specchio), 17 passaggi chiave e 56 falli subiti fanno capire come sia spesso al centro delle attenzioni avversarie.

Pellegrino si distingue anche nell’impegno difensivo: 14 tackle e 68 falli commessi testimoniano una presenza totale, anche nella fase di pressione alta.

Sul fronte grigiorosso, Jari Vandeputte ha confermato il suo ruolo di metronomo avanzato: in 24 partite, 4 assist e un totale di 720 passaggi (45 chiave) e 76% di precisione lo rendono il cuore pulsante della manovra cremonese. I suoi 17 intercetti a centrocampo, 5 dribbling riusciti e una percentuale di duelli vinti del 48% raccontano di un giocatore capace di abbinare quantità e qualità, oltre a procurarsi un rigore nel corso della stagione.

Federico Bonazzoli attende l’occasione giusta per timbrare nuovamente il cartellino: 6 gol e 1 assist in 26 presenze sono il suo biglietto da visita.

Oltre alla freddezza sotto porta (18 tiri nello specchio) va sottolineato l’apporto nel gioco sporco, con 51 falli subiti e 81 duelli vinti su 159 complessivi, mentre i 550 passaggi completati e il discreto apporto difensivo lo rendono anello centrale nel sistema offensivo di Giampaolo.