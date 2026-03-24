"A Roma e Juve gli ultimi da mettere in discussione sono gli allenatori" questa è una delle frasi chiave dell'ultimo video pubblicato su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà. Il giornalista, parlando dei giallorossi ha detto: "Questo però a patto che si chiariscano in entrambe le società le cose sin da subito, perché se l'allenatore non è contento è normale che determinate cose possano essere a rischio".

Roma, Pedullà è certo: 'Uno a Trigoria fra Gasperini e Massara è di troppo'

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio di quello che potrebbe accadere in casa Roma: "E' già qualche settimana che vado dicendo una cosa, a Trigoria uno fra Gasperini e Ranieri/Massara è di troppo.

Non dico che ci sia una faida ma manca comunicazione e c'é un'incompatibilità di fondo. Quindi penso che a giugno sarà molto complicato vedere tutti questi personaggi sulla stessa barca e se ci restassero non farebbero un favore alla Roma, perché cosi non si può andare avanti. Poi nella Capitale, a parte qualche cronista dalla schiena dritta, c'é chi parla ancora di De Rossi, chi difende Ranieri a prescindere e chi attacca Gasp perché gli sta antipatico ma questa gente non capisce che cosi non fa il bene della Roma. In tutto questo però nella Capitale si trovano di nuovo di fronte a un bivio pericoloso, perché se ricambi un'altra volta l'allenatore non ti prepari mai a vincere".

Peduillà e le parole su Elkann: 'Ora desse continuità a quanto afferma'

Sulla Juventus infine Pedullà ha detto: "Ho apprezzato le parole di John Elkann, che ha parlato agli azionisti di riduzioni su alcune perdite e ha spiegato la vicenda Yildiz, anche in relazione a quello che è stato il lavoro di Spalletti. Credo però che adesso di Exor debba dare continuità a quanto affermato. Perché tante volte ha promesso la svolta, dichiarando vittorie che non sono mai arrivate. Sono passati 6 anni da quando si è insediato nel club ed è ora di cambiare le cose, altrimenti i tifosi gli presenteranno giustamente il conto".

I tifosi rispondono a Pedullà

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "Con Gasperini fino all'inferno a costo di buttare fuori dalla società Ranieri, devono cacciare i soldi gli americani" scrive un utente giallorosso su Youtube.

Un altro bianconero invece aggiunge: "Elkann è il patron più indifendibile dell'era Juventus per tutti i casini che ha combinato e non credo che si sia ultimamente avvicinato alla squadra. Per problemi personali non può essere lucido e per questo deve passare la mano altrimenti si starà altri 6 anni senza vincere nulla".