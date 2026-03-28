Lunedì 2 marzo, alle ore 18:30, l'Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani di Pisa si prepara a ospitare Pisa-Bologna, anticipo valido per la 27ª giornata della Serie A 2025/26. La sfida tra i nerazzurri toscani e i felsinei guidati da Italiano arriva in un momento in cui entrambe le squadre cercano punti pesanti per i rispettivi obiettivi stagionali. Pisa prova a sfruttare il fattore casa e a capitalizzare sull’entusiasmo dei tifosi, mentre il Bologna, favorito dai pronostici, vuole consolidare la presenza nella colonna sinistra della classifica.

Le probabili formazioni di Pisa-Bologna

Il tecnico Hiljemark punta ancora sul 3-5-2, con Nicolas tra i pali favorito nel ballottaggio con Semper, reduce dalla panchina precauzionale contro la Fiorentina. In difesa spazio a Bozhinov, Caracciolo e Canestrelli. Sulle corsie Leris, favorito rispetto a Touré, e Iling-Junior, in vantaggio su Tramoni; confermati Marin, Aebischer (che dovrà gestire la diffida) e Loyola in mezzo. In avanti Moreo, reduce da una stagione di sacrificio e qualche gol pesante, fa coppia con Stojilkovic, in lieve vantaggio su Durosinmi.

Nel Bologna, Italiano deve rinunciare a Miranda, out per tre settimane per una lesione dell’ileopsoas, e schiera il solido 4-3-3: Skorupski tra i pali, linea difensiva con De Silvestri (leggermente in vantaggio su Joao Mario), Heggem, Casale (favorito su Vitik) e Zortea.

A centrocampo spazio alla sostanza di Sohm, Freuler (diffidato) e Moro. Davanti il peso di Dallinga al centro, con Orsolini come spina nel fianco sulla destra e Domínguez a completare il tridente.

Quote: Bologna avanti nei pronostici dei bookmaker

I bookmaker non hanno dubbi e vedono i felsinei avanti nei pronostici. William Hill quota la vittoria interna del Pisa a 3.70, il pareggio a 3.30 e il colpo esterno del Bologna a 1.95.

Dello stesso avviso Bet365: il successo dei toscani paga 4.20, la X 3.20 e la vittoria ospite è a 2.00. Una forbice che testimonia quanto i felsinei siano considerati superiori sul piano tecnico e di mentalità, ma le sorprese, si sa, sono dietro l’angolo in Serie A.

Le statistiche: Orsolini trascinatore, Moreo riferimento nerazzurro

L’uomo sotto i riflettori in casa rossoblù resta Riccardo Orsolini.

Il numero 7 felsineo è stato sin qui uno degli uomini copertina della stagione bolognese: 24 partite a referto, 7 reti (3 dal dischetto) e la solita propensione al dribbling e al duello individuale (50 tentativi di uno contro uno, 25 andati a buon fine). Sempre insidioso con 42 conclusioni, di cui 22 nello specchio, Orsolini resta il terminale offensivo più affidabile e la mina vagante nell’attacco disegnato da Italiano.

Al fianco di Orsolini, Dallinga cerca ancora il feeling con il gol. L’olandese ha timbrato il tabellino soltanto una volta in 19 presenze (8 da titolare), mostrando però spunti interessanti come i 2 assist e l’abilità nel farsi trovare pronto sulle palle inattive. Il dato dei duelli vinti (33 su 86) e i numeri ancora modesti sotto porta (15 tiri, solo 4 nello specchio) sono segnali di un attaccante che sta ancora cercando continuità a questi livelli.

Discorso simile per Benjamin Domínguez: argentino, 11 presenze e soprattutto 3 assist, a segnalare la sua capacità di rendersi utile tra le linee del tridente. In poco meno di 500 minuti, Domínguez si è guadagnato la fiducia del gruppo con 7 passaggi chiave e 11 falli subiti, risultando spesso prezioso più nell’ultima giocata che nell’incursione a rete personale.

Per il Pisa il peso dell’attacco ricade ancora su Stefano Moreo: 25 gare, 5 gol, 1 assist e uno spirito di sacrificio messo in mostra tra i tanti duelli (85 vinti su 168) e le numerose sostituzioni (8 ingressi a gara in corso). Con una media di 6,8 in pagella, Moreo è spesso anima e braccio delle sortite offensive nerazzurre, specie nei giochi aerei.

Tra le note da seguire anche Stojilkovic, ancora a secco dopo le prime apparizioni in maglia nerazzurra (3 tiri, uno solo nello specchio, nessun gol all’attivo), e il giovane Samuel Iling-Junior, che in 78 minuti e due apparizioni ha mostrato intraprendenza sulla corsia ma deve ancora trovare la scintilla con la nuova maglia.