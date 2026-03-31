L’Italia si appresta ad affrontare stasera a Zenica una sfida cruciale per la qualificazione al Mondiale, in un clima di palpabile tensione e grande attesa. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha delineato con chiarezza la strategia richiesta alla sua squadra, sintetizzando l'approccio con la frase emblematica: “Non belli ma concreti”. Il CT ha inoltre enfatizzato la natura unica di questi appuntamenti, affermando che “chi gioca al calcio vive per notti così”, sottolineando l'importanza del momento.

Le dichiarazioni del CT alla vigilia

Gattuso ha analizzato l'avversario, descrivendo la Bosnia come “una squadra scorbutica” e mettendo in guardia sul fatto che “i primi quindici-venti minuti saranno di fuoco”, prevedendo un inizio gara molto intenso.

Il commissario tecnico ha espresso piena consapevolezza delle elevate poste in gioco, definendo una potenziale mancata qualificazione come “una mazzata importante”. Ha ribadito con fermezza la sua totale assunzione di responsabilità: “ci metto la faccia come ho sempre fatto”, pur mantenendo riservato il suo stato d'animo più intimo, precisando che “il mio pensiero lo tengo dentro di me” e che “ancora la testa non ce la siamo spaccata”, a indicare una concentrazione totale sull'obiettivo.

L'atmosfera e il campo di Zenica

La partita si svolgerà in uno stadio di dimensioni contenute, su un campo zuppo d'acqua e di fronte a un pubblico bosniaco molto caldo e passionale. Nonostante queste condizioni ambientali sfidanti, Gattuso ha voluto ricordare ancora una volta che “chi gioca al calcio vive per notti così”, rimarcando la necessità di affrontare l'evento con la giusta mentalità.

La città di Zenica è già immersa in un'intensa atmosfera pre-partita, con tifosi bosniaci e italiani che animano le strade, sfilando con bandiere, organizzando caroselli e partecipando alle fan zone allestite nei pressi dello stadio, creando un vero e proprio clima da grande evento.

La filosofia di gioco e la resilienza

Già nei giorni precedenti l'incontro, Gattuso aveva anticipato concetti fondamentali riguardo l'approccio alla gara: “Rispettiamo molto la Bosnia, se non saremo belli non è un problema, la nostra storia dice che dobbiamo saper soffrire per raggiungere obiettivi importanti”. Il CT ha inoltre voluto smorzare qualsiasi possibile alibi legato alle condizioni esterne, come il terreno di gioco o il tifo avversario, affermando con pragmatismo: “Se il campo è brutto, è brutto per entrambe le squadre… i tifosi non segnano gol”.

Ha infine evidenziato la trasformazione e la maturazione della squadra sotto la sua guida, sottolineando: “Forse non siamo ultra-offensivi e meno brillanti, ma preferisco una squadra solida che soffre meno”. Questa dichiarazione riassume la sua filosofia, orientata verso una maggiore concretezza, equilibrio e resilienza difensiva, elementi essenziali per il successo in partite di tale importanza.