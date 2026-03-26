La Nazionale italiana Under 21 si prepara a scendere in campo per un appuntamento cruciale nel percorso di qualificazione agli Europei U21 del 2027. La settima giornata del torneo vedrà gli Azzurrini affrontare la Macedonia del Nord. L'incontro è in programma oggi, giovedì 26 marzo 2026, con fischio d'inizio alle ore 18:15, e si terrà presso lo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli. Questa sfida rappresenta la seconda giornata del girone di ritorno all'interno del Gruppo E, un momento chiave per le ambizioni di entrambe le formazioni.

L'Italia U21 giunge a questa partita occupando una posizione di rilievo in classifica, al secondo posto con quindici punti. La squadra punta a consolidare la propria candidatura per la qualificazione diretta alla fase finale del prestigioso torneo continentale. Di fronte, la Macedonia del Nord, che si trova attualmente al quinto posto con tre punti. Per i macedoni, l'obiettivo sarà quello di migliorare il proprio cammino in un girone che si è rivelato particolarmente impegnativo, cercando di mettere in difficoltà la formazione italiana e di conquistare punti preziosi.

Dettagli dell'incontro e copertura televisiva

Gli appassionati di calcio avranno diverse opportunità per seguire l'importante match tra Italia e Macedonia del Nord.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD, garantendo una visione chiara e accessibile a un vasto pubblico. Per chi preferisce lo streaming, l'evento sarà disponibile anche su Rai Play, permettendo di seguire gli Azzurrini da qualsiasi dispositivo connesso. Inoltre, per un aggiornamento costante e in tempo reale, sarà offerta una diretta testuale che racconterà minuto per minuto le emozioni del campo. L'attenzione mediatica è elevata, sia per l'importanza strategica della partita sia per l'opportunità di osservare la crescita dei giovani talenti italiani nel contesto internazionale.

La situazione nel Gruppo E e gli obiettivi delle squadre

La gara di Empoli si inserisce in un contesto di grande rilevanza per il Gruppo E delle qualificazioni.

Ogni punto in palio può infatti rivelarsi decisivo per la corsa verso gli Europei U21 del 2027. L'Italia, forte dei suoi quindici punti, è chiamata a dimostrare il proprio valore e a sfruttare al meglio il fattore campo contro un avversario che, nonostante la posizione in classifica, cercherà di opporre resistenza. Questo incontro rappresenta anche un'occasione significativa per gli osservatori e i tifosi per valutare da vicino i giovani prospetti del calcio italiano e monitorare la loro evoluzione in una competizione di alto livello. La posta in gioco è alta, con l'Italia determinata a proseguire il suo percorso verso la qualificazione.