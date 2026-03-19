La Serie A vede allontanarsi il traguardo del posto aggiuntivo in Champions League. Dopo l'eliminazionedell'Atalanta dagli ottavi, l'Italia non ha più rappresentanti europei, facendola scivolare al quinto posto nel ranking UEFA, superata dal Portogallo, rilanciato dai successi di Sporting e Braga. Il distacco dalla seconda posizione, cruciale per un posto extra, si è ampliato: l'Italia è passata da un deficit di 915 punti a uno di 1.540. La classifica attuale vede l'Inghilterra in testa (23,8), seguita da Spagna (19,5), Germania (18,6), Portogallo (18,3) e, infine, l'Italia (17,9).

Il Sorpasso Portoghese e le Conseguenze per la Serie A

La situazione, aggiornata al 19 marzo 2026, conferma lo scivolamento dell'Italia al quinto posto del ranking UEFA, ora dietro al Portogallo. Questo cambiamento è diretta conseguenza dell'uscita dell'Atalanta dalla Champions League, che ha impedito al calcio italiano di accumulare ulteriori punti preziosi.

Il Portogallo ha capitalizzato i risultati positivi delle sue squadre: lo Sporting e il Braga hanno raggiunto i quarti di finale rispettivamente di Champions League ed Europa League. Questi traguardi, ottenuti grazie a rimonte decisive contro Bodo e Ferencvaros, hanno contribuito in modo significativo all'incremento del coefficiente portoghese, determinando il sorpasso.

Il peggioramento nel ranking UEFA riduce drasticamente le possibilità per la Serie A di conquistare un posto aggiuntivo nella prossima edizione della Champions League. Il divario di 625 punti (da -915 a -1.540) rispetto alla seconda posizione evidenzia le difficoltà del campionato italiano a tenere il passo con le principali leghe europee. Il sorpasso del Portogallo nel ranking stagionale, grazie ai successi di Sporting e Braga, ha influenzato l'attuale posizionamento e le future assegnazioni in Champions League.