Il sipario si alza sul Roazhon Park, dove il Rennes accoglierà il Tolosa venerdì 28 febbraio alle ore 17:00, nel 24° turno della Ligue 1 2025/26. I bretoni di casa puntano a consolidare la loro posizione europea contro i rivali occitani, in un match che promette intesa agonistica e possibili scossoni in classifica.

Le probabili formazioni: Lepaul guida l’attacco dei bretoni

Stando alle indicazioni della vigilia, il Rennes dovrebbe presentarsi con il 4-2-3-1: Brice Samba tra i pali, Mahamadou Nagida e Quentin Merlin come terzini e la coppia Anthony Rouault-Lilian Brassier al centro della retroguardia.

In mediana, Rongier e Camara sono i favoriti per portare equilibrio e geometrie, mentre la linea dei trequartisti sarà composta da Tamari, Szymanski e Nordin alle spalle di Lepaul, terminale offensivo e uomo di maggiore ispirazione in zona gol per i rossoneri.

Dall’altra parte, il Tolosa si prepara con un sistema a tre dietro: Restes a difesa della porta, Sidibe, Cresswell e Vossah per schermare gli attacchi bretoni. Sulle fasce, Kamanzi e Sauer garantiranno corsa e ampiezza, coadiuvati da Diop e Methalie in mezzo al campo. In avanti, spazio ad Hidalgo e Vignolo a supporto dell’ex di turno, Yann Gboho, chiamato a inventare tra le linee.

Quote: Rennes in vantaggio nei pronostici

Sono i rossoneri di Rennes a partire con il favore dei pronostici: William Hill quota la vittoria interna a 2.00, il pareggio a 3.30, successo ospite del Tolosa a 3.50.

Anche Bet365 vede i padroni di casa leggermente avanti, proponendo l’1 a 1.95, la "X" a 3.50 e il "2" dell’undici occitano a quota 3.70. Margine non abissale, ma la sensazione è che il fattore campo e le individualità offensive possano spostare l’ago della bilancia verso la squadra bretone.

Lepaul, Nordin e Tamari: i protagonisti bretoni. Gboho stella del Tolosa

Le fortune offensive del Rennes passano soprattutto dai piedi di Esteban Lepaul.

L’ex Angers, ora cardine d’attacco tra i rossoneri, nella stagione in corso ha messo a segno 11 gol e fornito 3 assist in 21 presenze, risultando titolare in quasi tutte le gare e offrendo ai suoi compagni quell’istinto realizzativo che spesso decide le partite tirate. La sua presenza costante in area rivale è testimoniata dalle 36 conclusioni totali, di cui ben 23 nello specchio: un vero e proprio ariete, capace anche di partecipare all’azione collettiva con 274 passaggi completati e 9 key pass. Non passa inosservata nemmeno la sua disponibilità al sacrificio con 6 tackle e una ventina di falli commessi, sinonimo di grande presenza anche senza palla.

Al suo fianco, Arnaud Nordin si è ritagliato spazi come titolare, offrendo corsa e qualità: in 3 presenze il suo score parla di un assist, 4 tiri e tanta lotta nei duelli (28 totali, 14 vinti), con una percentuale importante di falli subiti (9).

Un prezioso equilibratore offensivo per il tridente di Genesio.

Mousa Tamari si è affermato come pedina imprevedibile tra i rossoneri, con 3 reti e 4 assist in 22 apparizioni, 15 delle quali dal primo minuto. Le sue 25 conclusioni, 15 nello specchio, e un numero di dribbling tentati superiore a 60 (21 andati a buon fine) confermano la sua indole da funambolo sulla fascia. Tamari è anche generoso nei rientri (18 tackle) e nei duelli, risultando spesso determinante nella battaglia a centrocampo.

La replica offensiva del Tolosa passa prevalentemente da Yann Gboho, attaccante classe 2001 capace già di lasciare un segno deciso sul campionato: 6 reti, 2 assist, 13 tiri nello specchio e una dote non comune per il gioco tra le linee, visti i 42 passaggi chiave e un’altissima incidenza nei duelli (122 vinti su 258 totali).

Imbucate, dribbling (59 riusciti su 119 tentati) e falli subiti (52) fanno di lui un riferimento, con una valutazione media di 7.25.

Occhio anche ai giovani sudamericani del Tolosa: Santiago Hidalgo si mette in mostra come jolly d’attacco (4 gol e 3 assist in 19 gare, spesso da subentrante, 54 duelli vinti) e Julián Vignolo, appena ventenne, ha già trovato la via del gol 2 volte in 10 apparizioni, tutte entrando dalla panchina.