Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato nella serata del 19 marzo nelle acque antistanti la costa ionica calabrese, a Sellia Marina, dopo ore di apprensione e ricerche serrate. La scomparsa era stata denunciata dai familiari nella notte precedente, facendo scattare immediatamentele ricerche nel territorio di Cropani, nel Catanzarese. Il cadavere è stato trovato a poche centinaia di metri dalla riva.

Le attività di ricerca della donna

Le prime attività di ricerca si sono concentrate lungo il litorale di Cropani Marina (provincia di Catanzaro), dove nel primo pomeriggio del 19 marzo è stata rinvenuta la borsa della donna.

Un elemento che ha indirizzato le ricerche verso la fascia costiera, facendo temere fin da subito un possibile epilogo in mare. Da quel momento, le operazioni sono state intensificate con il coinvolgimento di mezzi aerei e navali, oltre al personale impegnato a terra.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Determinante è stato l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, decollato dal reparto volo di Lamezia Terme, che durante un sorvolo dello specchio d’acqua ha individuato il corpo della donna a circa 150 metri dalla battigia, nel territorio comunale di Sellia Marina. Sul luogo del fatto di cronaca, sono intervenuti anche uomini della Capitaneria di Porto e dei Carabinieri, impegnati nel coordinamento delle operazioni di recupero e nelle prime verifiche investigative.

Alcuni dettagli sul ritrovamento

La vittima, una donna di 63 anni di origine rumena, è stata recuperata da un mezzo della Capitaneria di Porto. Gli inquirenti mantengono al momento aperte tutte le ipotesi, anche alla luce di alcune informazioni secondo cui la donna soffriva di disturbi legati all’orientamento. Le indagini delle forze dell'ordine proseguono per chiarire la dinamica dell’accaduto e ricostruire le ultime ore prima della scomparsa. La ricerca si è dunque conclusa con l'accertamento della morte a seguito del ritrovamento del corpo senza vita.