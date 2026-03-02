Il pareggio per 3-3 maturato all’Olimpico tra Roma e Juventus rischia di essere molto più di un semplice punto a testa. Novanta minuti carichi di tensione, ribaltamenti emotivi e colpi di scena che potrebbero incidere profondamente sugli equilibri della corsa alla prossima Champions League. Fino al 78’ del secondo tempo, la partita sembrava ormai indirizzata sui binari giallorossi: la Roma conduceva 3-1, sospinta da un Olimpico infuocato e forte di una Juventus stanca, appesantita e in difficoltà mentale. Poi, nel giro di pochi minuti, tutto è cambiato.

I gol di Jeremie Boga e Federico Gatti hanno fissato il risultato su un 3-3 che potrebbe pesare più di quanto dica la classifica nell’immediato.

Un pareggio che pesa sulla Roma: vantaggio dimezzato e calendario in salita

Dal possibile +7 alla realtà di un +4: è questo il bilancio amaro per la Roma, che in pochi istanti ha visto ridursi sensibilmente il margine sulla diretta concorrente per il quarto posto. Un contraccolpo soprattutto psicologico, perché il pareggio è arrivato quando il match stava volgendo verso il termine. Ora, però, il calendario non aiuta i giallorossi. Il mese di marzo si preannuncia complesso, con trasferte tutt’altro che banali come quelle di Genova e Como, campi storicamente ostici e carichi di insidie.

A questo si aggiunge il ritorno degli impegni in Europa League, una competizione che garantisce prestigio ma che, inevitabilmente, sottrae energie fisiche e mentali. In una fase della stagione in cui ogni dettaglio conta, la gestione delle forze potrebbe diventare un fattore determinante e il pareggio con la Juventus rischia di lasciare strascichi più profondi del previsto.

La Juventus ci crede: calendario favorevole e testa libera

Sul fronte opposto, il 3-3 dell’Olimpico ha avuto l’effetto di una scossa elettrica. La Juventus, grazie al gol nel finale di Gatti, ha evitato una sconfitta che avrebbe potuto segnare negativamente il prosieguo della stagione e ha ritrovato fiducia e consapevolezza.

I bianconeri guardano ora a marzo con rinnovato ottimismo: il calendario propone avversari abbordabili come Pisa, Udinese e Sassuolo, partite nelle quali sarà obbligatorio fare bottino pieno. Ma soprattutto, l’assenza totale di coppe consentirà alla squadra di Luciano Spalletti di lavorare tutta la settimana su un unico obiettivo, recuperando energie e lucidità. In questo contesto, quei quattro punti di distanza dalla Roma non sembrano più un abisso invalicabile.