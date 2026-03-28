Luci accese all’Olimpico: domenica 1 marzo alle 20:45 la Roma di Gasperini ospita la Vecchia Signora per la 27ª giornata di Serie A. Un vero e proprio big match, che promette scintille nella notte romana. Chi? Roma e Juventus, due squadre storiche del calcio italiano. Cosa? Sfida di cartello per la corsa in Europa. Quando? Domenica, in prima serata. Dove? Allo Stadio Olimpico di Roma, in un clima che si preannuncia infuocato. Perché? Perché il duello tra capitoline e bianconeri vale punti chiave in ottica Champions; entrambe a caccia di riscatto e continuità in una fase caldissima della stagione.

Le probabili formazioni di Roma-Juventus

Formazioni pressoché definite per entrambe, anche se non mancano i dubbi dell’ultima ora. La Roma è ancora alle prese con l’incognita Dybala, che dovrebbe almeno accomodarsi in panchina dopo il provino decisivo di venerdì. In avanti si rivede El Shaarawy tra i convocati, mentre Soulé e Ferguson restano in forte dubbio. Gasperini opta per il 3-4-2-1: Svilar tra i pali; Mancini, Ndicka e Hermoso in difesa; Celik e Wesley sulle fasce, Cristante e Koné in mezzo; Pellegrini e Zaragoza alle spalle del centravanti Malen, decisivo nelle ultime uscite. In panchina, oltre a Dybala, anche Gollini, Ghilardi, Tsimikas e Venturino pronti a subentrare.

La Juventus deve fare i conti con la squalifica di Locatelli (rientro previsto dalla 28ª), ma Spalletti può sorridere per i rientri di Kalulu e Bremer, titolari nel 4-2-3-1 disegnato per l’Olimpico: Perin in porta, linea difensiva con Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso; Koopmeiners e Thuram mediani; dietro la punta David agiranno Conceiçao, McKennie e Yildiz, con panchina profonda dove tornano Boga, Miretti e Openda.

Ko Milik (in dubbio) e Vlahovic (out almeno fino alla 29ª), l’attacco poggia quindi su David, reduce da un periodo di intenso minutaggio. Charme da big match e imprevedibilità garantita sui due fronti.

Quote: equilibrio all’Olimpico, ma per i bookmaker Roma leggerissima favorita

I principali siti di scommesse dipingono uno scenario di grande equilibrio per la notte dell’Olimpico, con la Roma favorita di misura.

William Hill quota la vittoria interna a 2.50, il pareggio a 2.90 e il successo ospite a 2.80. Quote in linea quelle di Bet365, che offre l’1 giallorosso a 2.62, il pari a 3.10 e il colpo bianconero a 2.88. Dunque, secondo i bookmaker, equilibrio pressoché totale ma con i padroni di casa davanti di un’incollatura – merito anche della presenza in rosa di profili offensivi come Malen e del fattore Olimpico che spesso fa la differenza.

I protagonisti: Malen e Pellegrini per la Roma, David e Yildiz la speranza bianconera

Apre la lista dei fari giallorossi Lorenzo Pellegrini: il capitano della Roma, alla sua 18ª presenza stagionale, ha già timbrato 3 reti (2 dal dischetto) e servito 1 assist, mostrando con i suoi 522 passaggi e 20 chiave un’attitudine da regista offensivo.

La sua capacità di inserirsi si sposa bene con il lavoro senza palla – già sette tackle e undici intercetti per lui – anche se sulle percentuali di duelli vinti (50 su 116) si può lavorare per alzare ancora l’asticella.

Parallelamente, la stella nuova è Donyell Malen: l’olandese ha stupito nelle prime sei apparizioni in giallorosso, centrando già 5 gol con un minutaggio ridotto (481’). Malen dimostra di essere un terminale letale, tirando 18 volte e centrando la porta in 11 occasioni. Impressionano anche la rapidità di adattamento – sette dribbling riusciti su diciotto tentativi – e la freddezza dagli undici metri, con un rigore trasformato. L’attaccante è diventato rapidamente una delle armi più temute per Gasperini.

Sul fronte Juve, fari puntati su Jonathan David: l’attaccante canadese, titolare designato vista l’assenza prolungata di Vlahovic, ha messo insieme 5 gol e 4 assist in 25 gare, alternandosi spesso tra campo e panchina (14 match dal 1’). I suoi 399 passaggi e le 27 chiavi, oltre ai 15 tiri nello specchio, evidenziano una buona presenza in fase attiva, anche se la mira e l’incisività possono ancora crescere. In fase difensiva, 10 tackle e 5 intercetti certificano la generosità al servizio della squadra.

Per la Juventus, però, in stagione sta brillando sopra ogni aspettativa il gioiellino Kenan Yıldız: appena ventenne, il turco ha saputo mettere insieme 8 reti e 4 assist in 2050 minuti, con 48 tiri di cui ben 32 nello specchio – una precisione da attaccante puro.

I numeri col pallone tra i piedi sono da predestinato: 56 dribbling riusciti su 106 e 52 occasioni create per i compagni, oltre a 45 falli guadagnati che testimoniano la sua pericolosità costante. Migliorabile la percentuale di duelli vinti (126 su 255), ma la maturità è già da veterano.