Il sogno di rivedere Francesco Totti all’interno della Roma sembra improvvisamente più lontano. Secondo le ultime indiscrezioni emerse durante la trasmissione radiofonica Te la do io Tokyo, il noto conduttore Mario Corsi ha rivelato un retroscena destinato a far discutere l’ambiente giallorosso.

“Guarda che a Totti non ci stanno più pensando”, sarebbe il messaggio ricevuto direttamente da un dirigente della società capitolina e riportato in diretta. Una frase che suona come una doccia fredda per i tifosi romanisti, da tempo in attesa di un riavvicinamento tra il club e il suo storico capitano.

Un rapporto che resta complicato

Nonostante i segnali di distensione emersi negli ultimi mesi, il ritorno di Totti a Trigoria non sembra più una priorità per la dirigenza. Le motivazioni di questo improvviso raffreddamento non sono state chiarite da Mario Corsi, ma diverse indiscrezioni aiutano a delineare un quadro piuttosto complesso.

Uno dei punti critici riguarderebbe la recente cena tra Totti e Gian Piero Gasperini, un incontro che non sarebbe stato accolto con entusiasmo da alcuni dirigenti della Roma. Il fatto che parte della società fosse all’oscuro del confronto tra l’ex capitano e l’attuale allenatore avrebbe creato malumori interni, contribuendo ad aumentare la distanza tra le parti.

Un episodio che evidenzia come, nonostante il legame indissolubile tra Totti e la Roma, le dinamiche societarie restino tutt’altro che semplici da gestire.

Nodo ruolo: visioni opposte

Oltre alle questioni relazionali, a pesare sarebbe anche la divergenza sul possibile ruolo di Totti all’interno del club. L’ex numero 10, simbolo della romanità e della storia giallorossa, avrebbe espresso la volontà di ricoprire una funzione operativa, trovando l'avallo dello stesso Gasperini, che in una recente conferenza aveva espresso un giudizio estremamente favorevole al ritorno del capitano.

Una visione che però non coinciderebbe con quella della proprietà Friedkin. La dirigenza americana vedrebbe infatti in Totti una figura più istituzionale, un ambasciatore del brand Roma, da valorizzare come portabandiera in vista del centenario a cui il club giallorossi sta andando incontro.

Due idee diverse che, al momento, sembrano difficili da conciliare. E così, mentre i tifosi continuano a sperare in un riavvicinamento, le indiscrezioni racconterebbe di un ritorno sempre più complicato, con il nome di Totti destinato, almeno per ora, a restare fuori da Trigoria.