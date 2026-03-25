A Trigoria continua a emergere con sempre maggiore insistenza una voce che riguarda possibili incomprensioni tra l’allenatore Gian Piero Gasperini e una parte della dirigenza della Roma. Secondo quanto riportato anche dal giornalista Michele De Blasis sul proprio profilo X, il tecnico da Grugliasco avrebbe idee molto chiare per il futuro: costruire una squadra competitiva fin da subito, con l’obiettivo dichiarato di puntare allo scudetto già nella prossima stagione. Una visione ambiziosa che, però, non coinciderebbe con quella del club giallorosso.

Ambizione immediata contro crescita graduale

L’approccio di Gasperini sarebbe improntato a una crescita rapida, basata su innesti mirati e su un rafforzamento immediato della rosa. L’allenatore, forte della propria esperienza e del percorso costruito negli anni, vorrebbe accelerare i tempi e portare la Roma a competere per il vertice nel più breve tempo possibile. Una strategia che richiederebbe investimenti importanti e scelte orientate verso giocatori pronti, in grado di garantire rendimento immediato.

Diverso sarebbe invece l’orientamento del club, guidato dal proprietario Dan Friedkin ma gestito quotidianamente a Trigoria dal tandem composto da Claudio Ranieri e Frederic Massara. La dirigenza, infatti, sembrerebbe preferire una crescita più graduale, fondata sull’acquisizione di giovani talenti da valorizzare nel tempo.

Un progetto sostenibile dal punto di vista economico, ma meno immediato sotto il profilo dei risultati sportivi.

Progetto a lungo termine e nodo stadio

Questa differenza di visione rischia di generare tensioni, soprattutto perché il piano del club punterebbe a consolidare la Roma stabilmente nelle posizioni medio-alte della classifica, senza l’obbligo di competere subito per il titolo. L’obiettivo sarebbe costruire una base solida, in attesa di un ulteriore salto di qualità legato anche alla futura realizzazione del nuovo stadio, considerato da tempo un passaggio chiave dalle proprietà americane che gestiscono il club capitolino ormai da anni.

Un progetto, però, che comporta dei rischi. Da un lato, la valorizzazione dei giovani può garantire sostenibilità e margini di crescita; dall’altro, l’assenza di ambizioni immediate potrebbe entrare in contrasto con la mentalità di un tecnico come Gasperini, abituato a lavorare per obiettivi sportivi concreti.