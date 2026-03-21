Il giornalista Nicolò Schira ha parlato su Youtube di un nome suggestivo finito in orbita Juventus, Antonio Rugider: "Il tedesco a un certo punto sembrava un epurato del Real Madrid, in estate doveva andare via, è rimasto, ha fatto panchina per mesi, poi alla fine complici tanti infortuni sta giocando e sta dimostrando di essere ancora un signor difensore, annullando Haaland nel doppio confronto col City. 33 anni appena compiuti, fisicamente è ancora integro, è ancora performante, Rudiger è in scadenza con il Real con il quale i dialoghi sono in standby.

Un paio di squadre inglesi si sono già informate, cosi come qualche club della Saudi Pro League ma nella testa del difensore c'è l'Europa. Lui vuole restare protagonista a grandi livelli ed è un pupillo di Luciano Spalletti".

Schira: 'La Juventus si sta informando su Rudiger'

Schira ha proseguito: "Spalletti l'ha allenato, l'ha valorizzato alla Roma, Rudiger prima dell'arrivo del toscano con Garcia veniva fischiato e veniva contestato nella Capitale. Poi con l'allenatore da Certaldo è esploso, tanto che è stato venduto un anno e mezzo dopo a 35 milioni al Chelsea. A Londra il tedesco ha fatto una grande carriera, Real Madrid, eccetera, insomma, inutile che stia qui a raccontarla ma i due hanno un grande feeling.

E Spalletti vuole un Instant Team alla Juventus: vuole dei giocatori fatti e finiti, vuole giocatori pronti di livello per alzare l'asticella, gente che non sente il peso della maglia bianconera. Insomma, gente che ha vinto, gente che ha mentalità, esperienza per alzare il livello e per svoltare, ecco perché la Juve si sta informando su Rudiger.

Rudiger e i problemi per ingaggiare un calciatore costoso

Schira ha concluso: "L'operazione non è facile, perché Rudiger guadagna 10 milioni a quelle cifre, non è prendibile. Se però il tedesco accettasse un biennale a 5/6 milioni a stagione, a quel punto la Juve il tentativo per Rudiger lo farebbe davvero. Perché andrebbe a comporre con Bremer una coppia straordinaria, probabilmente la più forte di centrali difensivi della Serie A, completando un reparto già di alto livello. Con un centrocampista forte, con un grande attaccante e magari anche un terzino o un portiere Spalletti è convinto di poter arrivare allo scudetto. Queste sono le sue richieste".