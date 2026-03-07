La Bundesliga entra nel vivo della sua venticinquesima giornata con una sfida che promette scintille: domenica 8 marzo, alle 15:30, lo storico Millerntor-Stadion di Amburgo sarà il teatro dell’incontro tra St. Pauli e Eintracht Francoforte. Da una parte una neopromossa che ha sorpreso molti per la qualità del proprio gioco e la compattezza, dall’altra le “aquile” di Francoforte, desiderose di consolidare la propria corsa europea in una stagione tutt’altro che scontata. Si gioca su uno dei campi più caldi e iconici della Germania, dove ogni punto pesa doppio nella lotta di metà classifica: questa sfida potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale per entrambe.

Probabili formazioni: 3-4-2-1 a sorpresa per St. Pauli, Goetze e Burkardt titolari nell’Eintracht

St. Pauli dovrebbe affidarsi a un 3-4-2-1 che vuole sorprendere le difese avversarie grazie al dinamismo della mediana e la rapidità sulla trequarti. Tra i pali, Nikola Vasilj, con la linea difensiva formata da Eric Smith, Hauke Wahl e Lars Ritzka. Sulle fasce ci saranno Manolis Saliakas e Arkadiusz Pyrka, mentre al centro del campo agiranno James Sands e Jackson Irvine. I due fantasisti saranno Danel Sinani e Joel Chima Fujita, chiamati a innescare la punta centrale Mathias Pereira Lage.

Per l’Eintracht Francoforte, il tecnico ha impostato un solido 4-1-4-1. In porta Michael Zetterer, davanti a lui Nathaniel Brown, Aurele Amenda, Robin Koch e Nnamdi Collins.

Hugo Larsson sarà il perno basso in mezzo al campo, a supportare la linea offensiva composta da Kalimuendo-Muinga, Mario Goetze, Oscar Hoejlund, Jean Bahoya e la punta di riferimento Jonathan Burkardt. Una formazione che promette giocate in verticale e pericolosità soprattutto a partita in corso.

Quote: equilibrio, ma Eintracht di un soffio avanti secondo i bookmaker

Il pronostico segna massimo equilibrio, ma con un filo di fiducia in più verso gli ospiti di Francoforte.

William Hill quota la vittoria interna del St. Pauli a 2.62, un pareggio a 3.20, mentre il colpo esterno dell’Eintracht si gioca a 2.50. Le quote di Bet365 sono allineate, con la vittoria del St. Pauli ancora a 2.62, la X a 3.40 e la vittoria ospite a 2.60. Un confronto quindi praticamente alla pari, dove anche un piccolo dettaglio potrà fare la differenza.

Le statistiche dei protagonisti: i numeri di Fujita, Sinani, Goetze e Burkardt

Per il St.

Pauli grande attenzione al contributo di Joel Chima Fujita, il polmone del centrocampo. Il giapponese, 23 anni, ha già collezionato 23 presenze in Bundesliga, con 22 da titolare e quasi duemila minuti in campo. Al di là dell’unico gol, spiccano i 3 assist e i 897 passaggi totali, segno di una costante presenza nella manovra. Impressiona anche per i 31 dribbling riusciti su 61 tentativi, mentre sul piano difensivo è uno dei migliori dei suoi con 46 tackle e 26 intercetti.

Non va sottovalutato nemmeno l’apporto offensivo di Danel Sinani. Lussemburghese classe ’97, Sinani ha già messo a referto 4 gol — di cui 3 dal dischetto — e 3 assist in 21 apparizioni (15 da titolare). Più di 670 passaggi totali, 30 occasioni create e un buon feeling con la porta con 14 tiri nello specchio sui 23 tentativi.

Il suo dinamismo lo conduce spesso al duello: 157 totali, 55 vinti. Da segnalare anche il numero di falli commessi (31) e subiti (22), a riprova del suo ruolo di incursore.

Sul fronte Eintracht, riflettori puntati su Mario Goetze e Jonathan Burkardt. Goetze, l’uomo che ha deciso una finale mondiale, vive una stagione fatta di ingressi dalla panchina e qualche prova da titolare: nelle 18 presenze (solo 7 da titolare) ha giocato 763 minuti, portando un bagaglio di esperienza importante anche se i numeri restano contenuti (433 passaggi, 13 chiave, nessun gol o assist). Il campione tedesco continua però a essere punto di riferimento per le ripartenze e la gestione del pallone nei momenti caldi della sfida.

Chi invece sta vivendo un’annata da protagonista è Jonathan Burkardt: in appena 12 presenze (9 da titolare), il centravanti ha già messo a segno 9 reti, due di queste dal dischetto, e rappresenta la minaccia numero uno per la retroguardia avversaria. In neppure 800 minuti ha già tirato 22 volte, centrando la porta in 14 occasioni. Il suo senso del gol è una delle armi più temute dell’Eintracht, come dimostrano anche i 6 passaggi chiave e la capacità di vincere 27 duelli su 76.