L'Italia ha ottenuto una vittoria cruciale contro l'Irlanda del Nord (2-0) nella gara di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026. Il match, disputato alla New Balance Arena di Bergamo, ha visto gli azzurri assicurarsi l'accesso ai playoff grazie alle reti decisive di Tonali (56') e Kean (80').

La sfida, iniziata alle 20.45, ha visto il CT Gattuso schierare un 3-5-2 con: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. L'Irlanda del Nord ha risposto con un 3-5-1-1. Il primo tempo si è chiuso a reti inviolate, con l'Italia in supremazia territoriale (66% possesso palla, numerosi corner) ma con poche emozioni.

La Svolta e i Gol Decisivi

La svolta è arrivata nella ripresa: al 56', Tonali ha sbloccato il risultato. L'Italia ha poi gestito il vantaggio, raddoppiando al minuto 80' con Kean, che ha chiuso definitivamente i conti. Le statistiche finali hanno confermato il dominio azzurro: 19 tiri totali (8 nello specchio) contro gli 8 avversari (1 nello specchio), un 63% di possesso palla e ben 12 calci d'angolo battuti.

Italia ai Playoff: Superati i Fantasmi del Passato

Questo successo garantisce l'accesso ai playoff mondiali e allontana i fantasmi delle precedenti eliminazioni (Svezia, Macedonia del Nord). La prestazione solida ha superato un avversario ostico, mantenendo vive le speranze di qualificazione. La serata di Bergamo segna un passo importante nel percorso azzurro, che affronterà la fase decisiva con un gruppo compatto e determinato.