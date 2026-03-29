L'UEFA ha designato il francese Clément Turpin per arbitrare la finale dei playoff mondiali tra Italia e Bosnia Erzegovina, un incontro cruciale per la qualificazione ai Mondiali 2026 che si terrà a Zenica. La squadra arbitrale sarà quasi interamente transalpina, come anticipato dal sottotitolo.

L'esperto Turpin, riconosciuto per la sua esperienza internazionale, sarà affiancato dagli assistenti Nicolas Danos e Benjamin Pages. Il VAR sarà gestito da Jerome Brisard, con Willy Delajod come assistente VAR. L'unico non francese nel team arbitrale sarà il quarto ufficiale, lo spagnolo José Maria Sanchez.

Il precedente con gli Azzurri

Non è la prima volta che Clément Turpin arbitra la Nazionale italiana in un momento cruciale. Il 24 marzo 2022, diresse la semifinale dei playoff mondiali tra Italia e Macedonia del Nord a Palermo, conclusasi con la sconfitta per 1-0 degli Azzurri. Un precedente che pesa e un ricordo ancora vivo, con i tifosi che sperano in un esito diverso nella prossima sfida decisiva a Zenica.

La posta in gioco e il percorso verso i Mondiali 2026

La finale dei playoff è in programma il 31 marzo alle 20:45 allo stadio 'Bilino Polje' di Zenica, come stabilito dalla Federcalcio bosniaca. L'impianto ospiterà l'incontro che potrebbe vedere la Bosnia Erzegovina affrontare l'Italia, qualora entrambe superassero le rispettive semifinali.

In caso di sconfitta della Bosnia in semifinale, il 'Bilino Polje' ospiterà comunque un'amichevole tra le due squadre eliminate.

Per l'Italia, la strada decisiva verso i Mondiali 2026 (Stati Uniti, Messico e Canada) passa per questi playoff. Avendo mancato la qualificazione diretta, gli Azzurri dovranno prima superare l'Irlanda del Nord e poi affrontare la vincente tra Bosnia e Galles per garantirsi un posto nella fase finale.