L’Alte Försterei di Berlino si prepara ad accogliere un confronto tra storia e voglia di riscatto: Union Berlino e Werder Brema scenderanno in campo domenica 8 marzo alle 17:30, valido per la 25ª giornata della Bundesliga 2025/26. La capitale tedesca, tradizionalmente calda nei suoi spalti, si appresta a vivere una sfida che per entrambe pesa in ottica classifica europea, con i Köpenicker che puntano a sfruttare il fattore casalingo. I Grün-Weißen, invece, sono decisi a dire la loro e rilanciare la volata verso la metà sinistra della graduatoria, affidandosi a giovani e volti nuovi.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Werder Brema

L’Union di Berlino dovrebbe confermare il 3-4-2-1 fedele al proprio DNA, con Frederik Ronnow in porta, davanti a una linea difensiva composta da Doekhi, Querfeld e N’Soki. Sulle fasce spazio a Trimmel e Koehn, mentre in mezzo Khedira e Kemlein garantiscono filtro e copertura. Sulla trequarti agiranno Schafer e Woo-Yeong Jeong, pronti a innescare Oliver Burke, riferimento offensivo del tridente biancorosso.

Dall’altra parte anche il Werder si sistema con il 3-4-2-1, a specchio rispetto ai padroni di casa. Davanti al giovane portiere Backhaus, la linea difensiva sarà composta da Lynen, Stark e Friedl; esterni bassi Sugawara e Deman, con Puertas e Stage a battagliare in mediana.

In attacco, Gruell e Schmid si muovono alle spalle della punta Keke Topp, pronta a far valere fisicità e profondità.

Quote e favoriti: Union avanti nelle previsioni

Un equilibrio solo apparente, almeno secondo i bookmaker, che danno l’Union Berlino favorito: William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 2.15, il pareggio a 3.20 e il successo esterno del Werder a 3.25.

Anche Bet365 si mantiene sulla stessa lunghezza d’onda, alzando leggermente la quota dei Köpenicker a 2.20, mentre il pareggio si gioca a 3.40 e la vittoria degli ospiti a 3.30. Un segnale chiaro di fiducia per la compagine berlinese, forte delle certezze tra le mura amiche dell’Alte Försterei.

Focus sui protagonisti: Jeong, Burke, Gruell e Topp

Nel mosaico dell’Union Berlino, Woo-Yeong Jeong rappresenta la qualità e l’estro della manovra.

Il sudcoreano ha collezionato 22 presenze (12 da titolare) per un totale di 995 minuti giocati, con 2 gol e un assist all’attivo. Le sue incursioni hanno fruttato anche 6 dribbling riusciti su 13 tentativi e una quota di duelli vinti (49 su 103) mentre la sua disciplina in campo si conferma con zero ammonizioni ricevute stagionalmente.

Oliver Burke, terminale offensivo degli uomini di Fischer, si è rivelato importante sia dal primo minuto che a gara in corso: 4 gol in 21 presenze (14 da titolare), con 1 assist, 21 tiri totali di cui 10 nello specchio e una chiara tendenza al sacrificio; non solo attacco per lo scozzese, che ha collezionato anche 7 tackle e 4 intercetti. I suoi duelli, però, raccontano di qualche difficoltà nel corpo a corpo (38 vinti su 110 complessivi).

Dall’altra parte il Werder Brema si affida anche alla corsa e al dinamismo di Marco Grüll. L’austriaco, 27 anni, ha nero su bianco 24 presenze di campionato (18 dal primo minuto), in cui, oltre ai 2 gol, si dimostra fondamentale nella costruzione: 28 passaggi-chiave e 18 dribbling riusciti su 32 tentativi, con 81 duelli vinti su 170. Il suo lavoro si estende anche in fase difensiva, tra 31 tackle e 10 intercetti, a confermare un impegno totale nelle due fasi.

Infine, occhi puntati sul giovane Keke Topp, che pur con 18 presenze (la maggioranza da subentrato) ha avuto modo di firmare già un gol e un assist. Il centravanti, classe 2004, ha vissuto 569 minuti sul campo, lottando in 97 duelli (34 vinti) e tentando 7 dribbling, 3 dei quali andati a buon fine. Da segnalare, per l’attaccante tedesco, tre ammonizioni accumulate.