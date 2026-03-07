Domenica 8 marzo l'Estadio de la Cerámica farà da cornice al confronto tra Villarreal ed Elche, valido per il 27° turno della Liga 2025/26. Il fischio d’inizio è fissato per le 14:00, orario che invita all’appuntamento tradizionale del calcio domenicale spagnolo. I padroni di casa del Submarino Amarillo cercano continuità in un momento chiave della stagione, mentre l’Elche arriva in cerca di punti pesanti lontano dal Martínez Valero.

Le probabili formazioni: duello a distanza tra Mikautadze e André Silva

Il Villarreal dovrebbe affidarsi al classico 4-4-2, schierando tra i pali Luiz Junior e una linea difensiva formata da Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga e Sergi Cardona.

In mediana, corsa e qualità con Nicolas Pepe, Santi Comesana, Pape Gueye e il giovane Alberto Moleiro. Davanti, la coppia composta da Ayoze Pérez e il georgiano Georges Mikautadze promette vivacità e veleno sottoporta.

L’Elche risponde con un 3-5-2 compatto: Dituro a difesa della porta, Leo Petrot, Affengruber e Pedro Bigas nella retroguardia a protezione dell’area. Sulle corsie, Tete Morente e German Valera, mezzeali centrali Cepeda, Aguado e Aleix Febas; in attacco, spazio alle due punte André Silva e Rafa Mir, chiamate a scardinare la difesa amarilla.

Quote: Villarreal padrone dei pronostici per i bookmaker

I bookmaker vedono il Villarreal chiaramente favorito per la sfida di domenica.

William Hill quota la vittoria interna a 1.50, il pareggio a 4.40 e il successo esterno dell’Elche a 5.50. Su Bet365, il segno 1 è offerto anch’esso a 1.50, il pareggio leggermente più alto a 4.50, mentre il colpaccio degli ospiti paga 6.00. Il Submarino Amarillo dunque parte con i favori dei pronostici, grazie anche al fattore campo e alla qualità del proprio attacco.

Statistiche: Mikautadze trascina Villarreal, Elche si affida ai gol di André Silva e Rafa Mir

In casa Villarreal, fari puntati su Georges Mikautadze.

Il georgiano, classe 2000, è uno degli uomini di maggior talento nel roster amarillo. In questa Liga ha già messo insieme 8 reti e 4 assist in 21 presenze (15 da titolare), garantendo media-gol e fantasia. Precisissimo sottoporta (20 conclusioni nello specchio su 33 tiri totali), da lui passano molte delle fortune offensive dei padroni di casa. Il suo impatto è confermato anche dalle 16 occasioni chiave in verticale per i compagni e dalla capacità di saltare l’uomo: ha completato 21 dribbling su 42 tentati, sintomo di un passo che può mettere in crisi le difese avversarie. Numeri che lo hanno reso carta irrinunciabile per il tecnico amarilla anche a partita in corso, viste le 6 volte in cui è partito dalla panchina per poi risultare comunque decisivo.

Accanto a lui potrebbe ritrovare slancio Ayoze Pérez: nelle 18 presenze stagionali, partito solo 9 volte dal 1’, ha saputo garantire comunque presenza e continuità in zona-gol (2 reti e 3 assist), oltre a 12 passaggi chiave e una buona propensione al sacrificio difensivo (19 tackle e 4 intercetti). In attacco come nei raddoppi difensivi, il suo lavoro nel sistema Villarreal si sta rivelando prezioso soprattutto nei momenti delicati dei match.

Dall’altra parte, l’Elche cerca ispirazione dal tandem offensivo. André Silva è l’uomo di maggior esperienza internazionale della rosa biancoverde: già 6 gol in 20 presenze stagionali, di cui 14 da titolare, con 16 conclusioni nello specchio su 26 tiri tentati.

L’attaccante portoghese, abile anche fuori area con 18 passaggi chiave, è spesso il riferimento avanzato designato sia come finalizzatore che punto d’appoggio per le ripartenze.

Al suo fianco Rafa Mir porta fisicità e imprevedibilità, forte di una stagione in leggero rilancio: 7 gol in 21 presenze (16 da titolare) con la maglia dell’Elche, a cui aggiunge una breve esperienza recente al Siviglia fruttata 3 reti in 5 apparizioni. La media-gol (oltre 0.3 a partita tra le due squadre) e la propensione a giocarsi il duello fisico (135 duelli stagionali in biancoverde, 36 a Siviglia) suggeriscono che i piani difensivi del Villarreal dovranno soprattutto evitare di sottovalutare la sua capacità di colpire quando trova spazio in area.