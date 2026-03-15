Il calcio femminile italiano si prepara a vivere uno dei suoi momenti più significativi con la nuova edizione di Women4Football, l’evento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori per premiare le migliori calciatrici della stagione 2024-25. La cerimonia si terrà nel prestigioso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, a partire dalle ore 17.00, alla presenza delle istituzioni e delle principali autorità del calcio nazionale.

Come da tradizione, i riconoscimenti saranno assegnati sulla base dei voti espressi nei mesi scorsi dalle stesse protagoniste della Serie A Femminile.

Questo meccanismo, sottolineato dall’Aic, conferisce ulteriore valore e unicità ai premi, rendendo la manifestazione un appuntamento centrale per il movimento calcistico femminile, sempre più al centro dell’attenzione sportiva sia in Italia che all’estero.

Un evento che valorizza il movimento

Durante la serata, le calciatrici che si sono distinte nell’ultima stagione riceveranno i riconoscimenti direttamente dalle mani dei rappresentanti del mondo del calcio. La formula della votazione interna, che vede le stesse atlete premiare le proprie colleghe, è ormai un elemento distintivo dell’evento e contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza e di crescita collettiva del movimento.

L’appuntamento, trasmesso in diretta televisiva, sarà anche l’occasione per riflettere sul percorso di sviluppo del calcio femminile italiano e sulla crescente attenzione mediatica che ha accompagnato le atlete negli ultimi anni.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di forte espansione: tra il 2008 e il 2024, le calciatrici tesserate con la Federazione Italiana Giuoco Calcio sono passate da poco meno di 19mila a oltre 45mila, con un incremento superiore al 100%. Particolarmente significativo è stato l’aumento delle tesserate tra i dieci e i quindici anni, più che triplicate nello stesso periodo.

Firenze e il ruolo simbolico nella crescita del calcio femminile

La scelta di Firenze come sede della cerimonia non è casuale. L’assessora allo sport del Comune di Firenze ha ricordato che “Firenze è stata importante per lo sviluppo del calcio femminile, anche perché la ACF Fiorentina Femminile è stata la prima società professionistica in Italia a creare un settore femminile nel 2015”.

Il delegato allo sport della Città Metropolitana di Firenze ha sottolineato come eventi come Women4Football contribuiscano a rafforzare un fenomeno sportivo e culturale in forte crescita: “Il calcio femminile è sempre più seguito e capace di generare valori sociali importanti, aiutando anche ad abbattere stereotipi e pregiudizi e avvicinando sempre più donne alla pratica sportiva”.

Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori ha evidenziato i traguardi raggiunti dal movimento negli ultimi anni: “Women4Football è il momento in cui celebriamo ciò che è stato fatto, ma anche l’occasione per ricordarci quanto lavoro ci sia ancora da fare”. Alla serata parteciperà anche Sara Gama, che ha sottolineato il legame tra Firenze e la storia recente del calcio femminile italiano, ricordando momenti simbolici come la qualificazione ai Mondiali conquistata allo stadio Franchi nel 2018.