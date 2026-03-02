Nonostante il rinnovo firmato solo poche settimane fa, il nome di Kenan Yildiz starebbe tornando a circolare con nei radar del grande calciomercato europeo. La Juventus ha blindato il suo gioiello con un prolungamento fino al 2030, un segnale chiaro della centralità del classe 2005 nel progetto tecnico bianconero. Eppure, come riferito su X dal giornalista Ekrem Konur, l’interesse delle big straniere non si è mai realmente spento. Anzi, al netto della firma sul nuovo contratto, Yildiz resterebbe uno dei profili più osservati da club di primissima fascia in Spagna e in Premier League per la prossima estate.

Le big europee non mollano: dalla Liga alla Premier League

L’attenzione internazionale attorno a Yildiz non è una novità. Già nei mesi scorsi, quando il talento turco non aveva ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo con la Juventus, si erano moltiplicate le voci su un possibile assalto delle grandi d’Europa. In particolare, il Real Madrid aveva monitorato con grande interesse la crescita del numero 10 bianconero, considerandolo un profilo perfetto per il futuro per tecnica, personalità e margini di sviluppo. Dalla Premier League, invece, avevano mosso passi concreti club come Liverpool, Arsenal e Chelsea, tutte società sempre attente ai giovani di talento capaci di fare la differenza nel medio-lungo periodo.

Il rinnovo con la Juventus ha certamente raffreddato queste piste, ma non le ha cancellate del tutto, soprattutto in vista di un’estate che potrebbe accendersi improvvisamente.

La posizione della Juventus: muro alto e valutazione monstre

Dal canto suo, la Juventus osserva la situazione con relativa serenità. Il contratto lungo fino al 2030 mette il club bianconero in una posizione di forza totale e consente alla dirigenza di dettare le condizioni. L’intenzione alla Continassa è chiara: Kenan Yildiz non è sul mercato e rappresenta uno dei pilastri su cui costruire la squadra del futuro. Tuttavia, come spesso accade nel calcio moderno, davanti a offerte fuori scala nessuno può dirsi completamente incedibile.

Secondo le indiscrezioni, solo una proposta davvero irrinunciabile, nell’ordine degli 80/100 milioni di euro, potrebbe far vacillare la Juventus. Una cifra però, che i club succitati hanno già speso nel recente passato e che non sarebbe proibitiva per potenze economiche di quella portata.