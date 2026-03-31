Il 31 marzo 2026, la città di Zenica si è trasformata in un vivace tripudio di colori e passione, divenendo il teatro dello spareggio decisivo tra Bosnia e Italia per la qualificazione ai mondiali. Le sue strade si sono animate con un viavai di automobili, dai cui finestrini sventolano con orgoglio le bandiere bosniache, mentre un numero crescente di persone indossa con fierezza le maglie della nazionale, con i nomi di Džeko, Alajbegović e Bajraktarević. L’entusiasmo è tangibile e contagioso: cori e dichiarazioni cariche di speranza, come quella di un padre e suo figlio che, con un sorriso fiducioso, affermano: «stasera vi battiamo 3 a 0», prima di recarsi nell’area dell’hotel della Nazionale italiana e della fan zone.

Migliaia di tifosi sono confluiti a Zenica non solo da ogni angolo della Bosnia, ma anche da diverse nazioni d’Europa e dagli Stati Uniti, portando con sé la diaspora causata dalla guerra.

L'esplosione gialloblu: un'accoglienza festosa e simbolica

Il gialloblu, colore simbolo distintivo della Bosnia, domina la scena cittadina. Le bandiere esposte e i caroselli di auto testimoniano un'accoglienza calorosa e festosa riservata alla Nazionale italiana. L'atmosfera è di attesa e speranza, con la città di Zenica che si prepara a vivere una serata di grande significato sportivo e simbolico.

Lo spareggio Mondiale: un appuntamento cruciale

La partita in programma questa sera a Zenica rappresenta un momento cruciale.

La Bosnia ospita l'Italia in uno spareggio decisivo per la qualificazione ai Mondiali. La tensione è alta, ma l'entusiasmo della tifoseria bosniaca crea un clima di festa e attesa collettiva.

Il sostegno azzurro: la presenza dei tifosi italiani

A Zenica, circa 550 tifosi italiani sono presenti, giunti da diverse regioni della Penisola per sostenere la squadra azzurra. Nonostante il freddo, la neve e le condizioni meteo avverse, hanno voluto essere sul posto, portando con sé fiducia e passione. La Nazionale italiana arriva a questa sfida dopo due eliminazioni consecutive dai Mondiali e con la consapevolezza che stasera conterà solo vincere, anche «senza essere belli», come sottolineato dal ct Gattuso.