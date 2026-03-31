Un'attesa palpabile pervade Zenica per la sfida decisiva tra Bosnia e Italia, un incontro cruciale per le qualificazioni ai mondiali. La città si anima attorno allo stadio Bilino Polje, con una fan zone nell'arena Husejin Smajlović. Qui, un maxischermo accoglierà fino a diecimila tifosi locali sprovvisti di biglietto, offrendo loro l'opportunità di vivere collettivamente l'emozione della partita.

La fan zone, accanto all'hotel Dubrovnik (residenza Azzurri), vedrà trecento persone seguire la partita su schermi e proiettore. L'area, con centro commerciale adiacente, ospita banchetti di bandiere e sciarpe gialloblu.

La guida turistica Afan Abazovic propone un tour della città (17:00-18:00) in bosniaco e italiano. Dalle 16:00 alle 20:00, un locale offre gratuitamente panini, caffè, dolci e succhi di frutta, creando un clima di festa.

Il fulcro del tifo: maxischermo e colori dei Dragoni

Il palazzetto Husejin Smajlović, sede di basket e pallamano, è il fulcro del tifo bosniaco. Il maxischermo permette ai tifosi locali di vivere la partita collettivamente, nonostante l'impossibilità di accedere allo stadio. L'invito è di presentarsi con i colori giallo e blu dei Dragoni per un sostegno compatto. Presso l'hotel Dubrovnik, la visione collettiva su schermi e proiettore offre un'alternativa per chi non ha il biglietto, con banchetti di gadget che rafforzano l'identità tifosa.

Accoglienza e tour bilingue: un ponte tra culture

La proposta di Afan Abazovic, guida turistica, è un ponte tra tifosi bosniaci e italiani: il tour in doppia lingua valorizza la città e favorisce un'esperienza condivisa. L'offerta gastronomica gratuita (panini, caffè, dolci e succhi) contribuisce a un clima di ospitalità e convivialità, mitigando la tensione.

L'insieme di fan zone, maxischermo, tour e accoglienza dimostra come Zenica si stia preparando a vivere la partita non solo come evento sportivo, ma come significativa occasione di incontro e partecipazione collettiva.

La posta in gioco: un'ultima chance per gli Azzurri

La partita è l'ultima chance per la Nazionale italiana di tornare ai Mondiali dopo dodici anni.

Il tecnico Gattuso ha sottolineato la posta in palio: "Ci giochiamo tutto. E fa nulla se non siamo belli". L'importanza dell'incontro è evidente. L'atmosfera vibrante di Zenica riflette questa tensione e l'enorme aspettativa, trasformando la città in un palcoscenico di speranze e attese.