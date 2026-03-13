Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X in merito alle recenti dichiarazioni sul VAR fatte dall'ex calciatore Massimo Mauro ai microfoni della trasmissione Pressing: "Massimo Mauro insiste col dire che il VAR è stato inventato per non far più vincere la Juve. L'ex calciatore si immolò in tv insultando il VAR salvo vedere l'indomani il presidente Agnelli invocare a gran voce l'utilizzo del VAR anche in Champions dopo la notte del Bernabeu, quella di Buffon e dell'arbitro col bidone delle immondizie al posto del cuore".

Ziliani e il ricordo della stagione 2017/18

Il giornalista Paolo Ziliani ha rievocato con toni critici la stagione 2017-2018 della Serie A, ricordata come l’annata dell’introduzione del VAR e della serrata corsa al titolo tra la Juventus guidata da Massimiliano Allegri e il Napoli allenato da Maurizio Sarri. Secondo Ziliani, quell’edizione del campionato rappresentò uno dei momenti in cui il sistema calcistico e mediatico mostrò, a suo giudizio, il massimo livello di mobilitazione a tutela della società bianconera.

Nel ricostruire il contesto di quell’annata, il giornalista ha richiamato in particolare l’episodio della partita Inter-Juventus 2-3, arbitrata da Orsato, che a suo avviso ebbe un peso determinante nell’esito finale della lotta scudetto.

Ziliani sostiene che, in quella stagione, alcune decisioni arbitrali, sia sul terreno di gioco sia nelle valutazioni al VAR, avrebbero dato luogo a episodi controversi, tra cui il noto caso legato a Miralem Pjanic, citato dal giornalista come uno dei momenti più discussi.

Ziliani e l'accusa nei confronti del mondo Juve

Parallelamente, Ziliani evidenzia come, a suo giudizio, il panorama televisivo sportivo dell’epoca fosse caratterizzato da una forte presenza di ex calciatori e tecnici legati alla Juventus all’interno delle principali emittenti italiane. In quegli anni, quando Sky, Mediaset e Rai dominavano la copertura televisiva del calcio, prima dell’ingresso di DAZN, il giornalista ricorda di aver stilato un elenco di queste presenze, pubblicandolo sul proprio profilo social.

In tale contesto, Ziliani ha menzionato anche l’ex dirigente Luciano Moggi, figura spesso presente nei dibattiti televisivi e, secondo la sua ricostruzione, ospite frequente di numerosi programmi e trasmissioni sportive.