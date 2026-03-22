Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale si scaglia in maniera veemente contro la decisione dell'arbitro Abisso di concedere nel finale di gara fra Juventus e Sassuolo un calcio di rigore molto discutibile a favore dei bianconeri, poi sbagliato da Manuel Locatelli. "Gli arbitri regalano alla Juve un rigore per un tocco di mano" scrive Ziliani che poi aggiunge: "L'ennesimo scandalo pro-bianconeri che caratterizza da sempre i finali di campionato e l'indegna narrazione fatta da DAZN del furto dal VAR con Marelli che tratta gli italiani come un popolo di imbecilli".

Ziliani e l'accusa contro la Juventus di ricevere aiuti arbitrali nei finali di stagione

Ziliani ha proseguito a criticare quanto si è visto allo Stadium nella serata di ieri, sottolineando come la partita con il Sassuolo abbia registrato un episodio che configurerebbe una violazione grave e palese del regolamento a favore della Juventus.

Ziliani ha richiamato alla memoria casi analoghi avvenuti in precedenti finali di campionato, tra cui il controverso 3-2 della Juventus-Inter, gestito da Calvarese e dal VAR Irrati, nonché il 2-3 di Inter-Juventus, arbitrato da Orsato con il supporto del VAR Valeri. Tali episodi, secondo il giornalista, costituiscono parte di un fenomeno ricorrente che tende a favorire la società bianconera nei momenti decisivi della stagione, sia in ottica scudetto sia per la qualificazione alle competizioni europee.

Ziliani e la richiesta di un chiarimento mancato sul contatto di mano fischiato contro Idzes

Pur condividendo la percezione di un episodio grave, Ziliani ha manifestato cautela, ipotizzando che nel post-partita sarebbe stato necessario un chiarimento ufficiale. Secondo le sue osservazioni, il replay in possesso della sala VAR di Lissone, citato dall’arbitro Marelli su Dazn avrebbe potuto confermare in modo inequivocabile il contatto del pallone con il braccio. Tuttavia, per motivi tecnici, tale evidenza non sarebbe stata mostrata al collega Marchetti, il quale sarebbe stato invitato ad agire basandosi sulla propria valutazione e sulla fiducia nel processo arbitrale.