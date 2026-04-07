A una settimana dalla deludente esclusione della Nazionale italiana dai Mondiali per la terza edizione consecutiva, il dibattito sul futuro del calcio italiano si intensifica. Giancarlo Abete, attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti, interviene sottolineando l'urgenza di concentrarsi sui contenuti e non sui nomi nella scelta del prossimo commissario tecnico. "Bisogna partire dai contenuti e non dai nomi: si chiede un progetto che abbia senso di recuperare un livello di competitività che è venuto meno", afferma Abete, evidenziando una problematica di natura strutturale.

Abete mette in guardia sul declino generale del movimento calcistico nazionale, citando le recenti performance delle squadre italiane nei tornei europei, dove l'Atalanta è stata l'unica a raggiungere gli ottavi di finale in Champions League. Il dirigente chiarisce inoltre che non è possibile imporre obblighi sulla presenza di giocatori italiani nei club professionistici, un tema ricorrente nelle discussioni sul rilancio. Riguardo alle speculazioni su Antonio Conte, Abete minimizza, affermando che il suo nome "sarà stato citato per ordine alfabetico" e ribadendo la necessità di una strategia a lungo termine piuttosto che di soluzioni immediate legate a singoli allenatori.

Il futuro della FIGC e le elezioni

Il presidente della LND affronta anche il tema delle possibili candidature alla presidenza della FIGC, dopo le dimissioni di Gabriele Gravina e in vista delle elezioni fissate per il 22 giugno. "C’è un iter che porta al rinnovo degli organi direttivi. Il percorso prevede la presentazione di eventuali candidature nei 40 giorni precedenti la data di convocazione dell’Assemblea", spiega Abete, aggiungendo che ci sarà "tutta l’opportunità nei prossimi periodi da una parte di fare un dibattito sulle problematiche esistenti nel mondo del calcio e dall’altra naturalmente di verificare quali sono le decisioni dei candidati in termini di potenziali disponibilità e nel contempo delle componenti perché come voi sapete ci deve essere comunque l’accredito di una componente quindi della elegibilità dei candidati".

Sulla sua personale disponibilità, Abete dichiara: "È un problema proprio che in questo momento non mi pongo, nel senso che penso che la prima fase per tutti sia quella di un confronto di una riflessione sui problemi del mondo del calcio tenendo conto le problematiche che vanno al di là di quelle che sono le eventuali future candidature."

Per Abete, la priorità assoluta deve rimanere l'analisi delle ragioni che hanno portato l'Italia a mancare la qualificazione ai Mondiali per tre edizioni consecutive e l'individuazione di strategie per recuperare la competitività. "Penso che bisognerebbe essere concentrati in questo periodo sul perché ci sono state tre possibilità fallite di andare ai Mondiali e quali possono essere ovviamente delle modalità per far sì che questo non avvenga più e che comunque si recuperi una competitività all’interno del mondo del calcio perché al di là delle singole problematiche è evidente che c’è una diminuzione di competitività questo è un fatto oggettivo."

Il percorso verso la nuova governance federale

La scelta del nuovo presidente federale, prosegue Abete, avverrà attraverso un confronto autonomo tra le diverse componenti del calcio italiano, chiamate a individuare i profili più idonei.

"Non ci stanno profili, ci sono valutazioni che faranno tutte le componenti in piena autonomia perché è naturale che ci possono essere riflessioni condivise ovvero sensibilità diverse da parte delle varie componenti. Quindi prima ci sarà un momento di confronto all’interno delle varie componenti per individuare i profili e poi ci sarà ovviamente un momento di confronto tra le componenti per cercare di arrivare a soluzioni condivise." Abete ricorda che in passato si sono verificati sia elezioni con candidature uniche sia situazioni di più candidature che, non raggiungendo il 51%, hanno portato al commissariamento della federazione. Tuttavia, un commissariamento non è previsto, a meno di gestioni amministrative improprie, non sportive.