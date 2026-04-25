Il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, è intervenuto pubblicamente in merito all'indagine della Procura di Milano che coinvolge Gianluca Rocchi, designatore arbitrale. Abodi ha sottolineato la necessità di trasparenza e tempestività nella gestione della vicenda, dichiarando: “Mi aspetto di ricevere formalmente dal Coni, prima possibile, informazioni in merito alla vicenda. Nel caso in cui fossero accertate responsabilità, non potranno non esserci conseguenze”. Il ministro ha espresso la sua posizione attraverso un post su X, evidenziando la gravità della gestione interna della denuncia che ha dato origine all'inchiesta.

Abodi ha rimarcato come “l’aspetto più grave che emerge è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita all’interno del sistema calcistico”. Il ministro ha inoltre evidenziato la mancanza di riscontri pubblici finora, e l'incertezza su chi abbia ricevuto la denuncia e quale organo sia stato incaricato di verificarne la fondatezza. La vicenda si concentra sulle indagini che coinvolgono Rocchi, accusato di aver pilotato alcune designazioni arbitrali a favore dell’Inter, organizzando riunioni riservate e influenzando alcune scelte tramite pressioni sul Var.

Le richieste di chiarezza e il ruolo delle istituzioni

Il capo della Procura generale dello Sport, Ugo Taucer, ha richiesto una relazione immediata a Giuseppe Chinè, responsabile della Procura della Federcalcio, che aveva archiviato gli atti trasmessi dall’Aia sulla vicenda.

Le indagini si concentrano su alcune partite dell’ultima stagione e su episodi precedenti. Dopo la lettera denuncia di Domenico Rocca, il processo sportivo si era concluso con un’archiviazione. Ora, la Procura generale dello sport (Coni) potrebbe valutare la riapertura di un nuovo procedimento.

Abodi ha ribadito con fermezza: “C’è solo un modo per tutelare il sistema sportivo in tutte le sue articolazioni e rispettare i tifosi, gli appassionati e gli innamorati dello sport, a partire dal calcio: trasparenza, tempestività e parità di trattamento quando si affrontano ipotesi di inosservanza delle norme”. Il ministro ha così rimarcato l’importanza di una gestione rigorosa e trasparente delle denunce, affinché la fiducia nel sistema sportivo non venga compromessa.

Il contesto delle indagini e le possibili conseguenze

La vicenda che coinvolge Gianluca Rocchi si inserisce in un contesto di particolare attenzione verso la trasparenza e la correttezza nel mondo del calcio italiano. La possibilità che la Procura generale dello sport decida di riaprire il procedimento sportivo rappresenta un segnale di attenzione istituzionale verso eventuali irregolarità. Il caso ha sollevato interrogativi sulla gestione interna delle denunce e sulla necessità di garantire procedure chiare e condivise tra le diverse componenti del sistema calcistico.

Il dibattito sulla trasparenza e sulla responsabilità nella gestione delle segnalazioni è destinato a proseguire, in attesa di ulteriori sviluppi da parte degli organi competenti. Le dichiarazioni di Abodi sottolineano la volontà di intervenire con decisione qualora venissero accertate responsabilità, a tutela dell’integrità dello sport e della fiducia degli appassionati.