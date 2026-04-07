Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha tracciato una linea netta dopo la sconfitta subita contro il Napoli, dichiarando di fatto l'addio alla corsa per lo scudetto. L'attenzione della squadra rossonera si sposta ora interamente sull'obiettivo primario e irrinunciabile: la qualificazione alla Champions League. Un cambio di rotta deciso, che ridefinisce le ambizioni stagionali del club in un momento cruciale del campionato.

Addio al sogno tricolore

Il tecnico ha ammesso apertamente che “alla corsa per lo scudetto credo che ormai abbiamo dato l’addio”, riconoscendo la superiorità delle dirette concorrenti.

Il divario dall'Inter, capolista con un vantaggio di nove punti, e la posizione del Napoli in classifica davanti ai rossoneri, rendono il sogno tricolore irraggiungibile. Allegri ha invitato la squadra a concentrarsi “una partita per volta”, sottolineando come l'attuale terzo posto sia comunque in linea con le aspettative di inizio stagione. La realtà dei fatti impone una valutazione pragmatica, allontanando le illusioni di un titolo che, a questo punto del torneo, appare una chimera.

Obiettivo Champions: serietà e continuità

Con la massima serenità, Allegri ha ribadito: “Dobbiamo rimanere sereni, siamo dentro il nostro obiettivo”. La qualificazione in Champions League, fondamentale per le finanze e il prestigio del club, non si deciderà in un singolo incontro.

Richiede invece una continuità di prestazioni nelle sette partite rimanenti. Il tecnico ha chiarito che l'impegno contro l'Udinese, pur importante, non risolverà da solo la questione dell'accesso alla Champions. Il Milan detiene un certo vantaggio in classifica, che dovrà essere difeso e mantenuto con la massima concentrazione e determinazione. Ogni punto sarà cruciale per blindare l'accesso alla massima competizione europea.

Analisi della partita e condizioni della squadra

Nell'analisi post-partita contro il Napoli, Allegri ha evidenziato le lacune offensive della sua squadra, in particolare la scarsa precisione negli ultimi venti metri e la difficoltà nel concretizzare le occasioni create. Nonostante ciò, ha elogiato l'impegno di alcuni singoli, come Nkunku e Füllkrug.

In particolare, ha sottolineato che “Nkunku ha avuto qualche occasione, ha lavorato bene per la squadra”, evidenziando la sua dedizione. Il tecnico ha anche fornito aggiornamenti sulle condizioni fisiche di elementi chiave: Pulisic è rientrato solo venerdì, mentre Leao è stato fermo per dodici giorni e ha potuto svolgere solo due mezzi allenamenti, fattori che hanno inevitabilmente influenzato la performance complessiva della squadra.

Il contesto della sfida e la reazione del difensore

La sfida tra Napoli e Milan si è rivelata un vero e proprio spartiacque per le ambizioni stagionali. La sconfitta ha spento definitivamente le speranze di scudetto per i rossoneri, mentre una vittoria avrebbe potuto rilanciare la corsa e, soprattutto, consolidare la posizione in Champions League.

L'Inter, con un vantaggio significativo di nove-dieci punti e un calendario sulla carta più agevole, si conferma sempre più la favorita per la conquista del titolo. Anche il difensore rossonero Strahinja Pavlovic ha espresso la sua delusione per il risultato, ma ha ribadito con fermezza l'obiettivo primario: “Dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo, che è la Champions”, allineandosi alla nuova strategia dettata dal tecnico.