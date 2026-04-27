Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato il pareggio a reti inviolate contro la Juventus a San Siro, definendo la gara "molto tattica" e sottolineando l'importanza del punto conquistato come "un passo avanti" verso l'obiettivo qualificazione in Champions League. Allegri ha evidenziato l'equilibrio della partita e la posta in palio elevata, rimarcando la buona prestazione difensiva dei suoi, pur ammettendo un rischio su un cross per David.

Al termine dell'incontro, Allegri ha dichiarato: "È stata una partita molto equilibrata, la posta in palio era alta.

Entrambe le squadre hanno avuto delle occasioni. I ragazzi hanno difeso bene, a parte su un cross in cui l'ha presa David. Il punto è un passo in avanti, ora ci mancano due vittorie per la Champions. Sono partite equilibrate e abbiamo avuto il giusto atteggiamento". Il tecnico ha poi affrontato il tema degli attaccanti, con particolare attenzione a Rafael Leao, ancora una volta oggetto di fischi da parte del pubblico di San Siro.

Le prestazioni di Leao e Pulisic

"Io sono un estimatore di Rafa. Ha fatto bene, come prestazione è stata una delle migliori. È chiaro che uno come lui deve decidere le partite. È uno di quei giocatori che si accendono al momento giusto", ha affermato Allegri difendendo Leao.

Riguardo alle difficoltà realizzative, il tecnico ha parlato anche di Christian Pulisic, entrambi a secco nella sfida contro la Juventus. "È un ragazzo molto sensibile, il fatto di non segnare lo accusa di più. È un giocatore che va a contrasto va più in difficoltà, lui patisce di più questa cosa. Io devo cercare di dare equilibrio alla squadra, giocando senza un centravanti vero lui fatica di più", ha spiegato Allegri riferendosi a Pulisic, aggiungendo che "senza un centravanti vero lui può essere penalizzato".

Sulla prestazione di Leao, Allegri ha ribadito: "Ha fatto una buona gara, accelerando anche in un paio di occasioni. Poi è ovvio che da lui si fatica a pretendere molta continuità". Nonostante le difficoltà, il tecnico si è detto fiducioso che Pulisic "da qui alla fine ci darà una mano".

Verso l'obiettivo Champions League

Il pareggio a reti inviolate, secondo Allegri, avvicina concretamente il Milan all'obiettivo primario della stagione. "La certezza è che con sei punti avremo centrato l'obiettivo. Oggi ci siamo avvicinati, perché prima ne mancavano sette, ma come ho detto alla vigilia quello che conta è il rendimento complessivo in tutta la stagione". Il tecnico ha analizzato la gara evidenziando la pericolosità della Juventus sugli esterni: "La Juve soprattutto sugli esterni ha giocatori che ti puntano e ti mettono in difficoltà. Il nostro atteggiamento è stato quello giusto. Come giusto è il risultato".

Allegri ha anche menzionato i rischi corsi: "Abbiamo rischiato su un paio di ripartenze, ma avevamo già dato abbastanza con l'Udinese, prendendo tre gol senza quasi accorgercene". Il focus rimane sull'equilibrio e la concentrazione per le prossime partite, fondamentali per blindare il ritorno in Europa dalla porta principale.