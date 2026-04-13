Il commissario tecnico della Nazionale italiana femminile, Andrea Soncin, ha espresso le sue aspettative in vista dell'imminente sfida contro la Serbia, un incontro cruciale per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile. Soncin ha sottolineato con enfasi l'importanza di un approccio che unisca determinazione e abilità, dichiarando che per ottenere un risultato positivo saranno fondamentali "anima, cuore e qualità". La squadra azzurra si appresta dunque a un impegno che si preannuncia decisivo per il percorso verso la rassegna iridata.

Il CT ha evidenziato come la trasferta in Serbia rappresenti una tappa fondamentale nel cammino delle azzurre.

"Sappiamo che ci aspetta una partita difficile, ma abbiamo lavorato intensamente e siamo pronte a dare il massimo", ha affermato Soncin, trasmettendo fiducia nel gruppo. Ha poi aggiunto: "Dovremo mettere in campo tutte le nostre qualità tecniche e tattiche, ma soprattutto serviranno anima e cuore per superare le difficoltà che inevitabilmente incontreremo sul campo". L'allenatore ha voluto rimarcare la costante crescita del gruppo e la determinazione delle calciatrici, sottolineando la sua piena fiducia nello spirito di squadra e nella coesione del collettivo.

La crescita del gruppo azzurro

La Nazionale italiana femminile arriva a questa sfida dopo un periodo di significativo sviluppo e consolidamento sotto la guida di Andrea Soncin.

Il tecnico ha lavorato con dedizione per rafforzare l'identità della squadra, puntando su concetti chiave come la compattezza tattica, lo spirito di sacrificio e la mentalità vincente. "Le ragazze stanno dimostrando un grande attaccamento alla maglia azzurra e una costante voglia di migliorare. Sono certo che anche contro la Serbia sapranno mettere in campo queste qualità, fondamentali per il nostro obiettivo", ha affermato Soncin, evidenziando il progresso delle sue atlete.

Il gruppo azzurro, pienamente consapevole delle complessità che la trasferta in terra serba può presentare, si mostra determinato a proseguire con successo il proprio cammino verso la qualificazione mondiale. L'obiettivo dichiarato resta quello di ottenere un risultato positivo, un punto di svolta per mantenere vive e concrete le speranze di partecipazione alla prossima Coppa del Mondo.

Il cammino verso il Mondiale e i riflettori puntati

Negli ultimi mesi, la Nazionale italiana femminile ha saputo catalizzare l'attenzione sia degli addetti ai lavori che di un pubblico sempre più vasto di appassionati, come confermato dalle recenti dichiarazioni di Soncin: "Ora i riflettori sono su di noi, e dobbiamo dimostrare sul campo di meritare questa crescente attenzione". Il tecnico ha ribadito l'importanza di mantenere alta la concentrazione e di affrontare ogni singola partita con il massimo impegno e professionalità. L'Italia femminile, grazie ai risultati ottenuti e alla progressiva crescita dell'intero movimento calcistico femminile, si sta affermando come una delle realtà più interessanti e promettenti nel panorama internazionale.

La sfida contro la Serbia rappresenta quindi un banco di prova significativo e un'opportunità cruciale per valutare la maturità tattica e le ambizioni concrete della squadra azzurra. Il cammino verso il Mondiale è ancora lungo e impegnativo, ma la determinazione, la coesione e lo spirito di gruppo guidato da Andrea Soncin lasciano ben sperare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.