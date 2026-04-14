L'Arsenal si prepara ad affrontare lo Sporting Lisbona nel cruciale ritorno dei quarti di finale di Champions League. La squadra londinese scenderà in campo all’Emirates Stadium forte del vantaggio di un gol, ottenuto in Portogallo grazie alla rete decisiva di Havertz nei minuti finali della partita d'andata. I Gunners, guidati dall'allenatore Mikel Arteta, si trovano ora a un passo dalla semifinale, ma dovranno difendere con determinazione il risultato contro un avversario che si preannuncia agguerrito e intenzionato a ribaltare la situazione.

Alla vigilia dell'importante appuntamento europeo, Mikel Arteta ha tenuto una conferenza stampa, dove ha espresso con forza la sua visione e le aspettative per la squadra.

Il tecnico spagnolo ha sottolineato l'eccezionalità dell'obiettivo che l'Arsenal sta perseguendo: "Stiamo cercando di fare qualcosa che non è mai stato fatto nella storia del club, e questo vi fa capire la difficoltà". Ha inoltre ricordato come la squadra non conquisti il titolo di Premier League da ventidue anni, evidenziando la portata storica dell'impresa. Il messaggio di Arteta ai suoi giocatori è stato chiaro e perentorio: "Niente paura. Puro fuoco. Tutto qui. Io, per primo. Puro fuoco. Questo è ciò che voglio vedere nei giocatori, nella gente, in me stesso. Dateci dentro, gli ho detto, perché l’opportunità è incredibile".

La filosofia di Arteta: determinazione e "zero paura"

L'allenatore ha insistito sull'importanza di un approccio mentale positivo e proattivo, dichiarando di percepire "solo opportunità e determinazione" in vista della sfida.

"Voglio farcela per tutte le persone che hanno condiviso questo percorso con noi, perché se lo meritano, perché è stato incredibile. Questo è ciò che mi ha spinto ogni singolo giorno", ha affermato Arteta, rivelando la sua profonda motivazione. Ha poi aggiunto, con enfasi: "Zero paura. La paura che provavo quando pensavo: ‘oh, se non ce la facciamo, non so cosa succederà a questo club’, ora non c’è più. C’è solo la convinzione che ce la faremo". Questo spirito di fiducia e resilienza è il fulcro della sua leadership.

Il tecnico spagnolo ha ribadito la sua piena fiducia nella squadra e nella sua capacità di gestire la pressione di un evento di tale portata. L'Arsenal, che non solleva un trofeo dalla vittoria della FA Cup nel 2020, ambisce a scrivere una nuova pagina nella sua storia, puntando a un traguardo mai raggiunto prima: vincere sia il campionato nazionale che la Champions League nella stessa stagione.

Un'impresa che, se realizzata, segnerebbe un'epoca per il club.

Il contesto della stagione e la spinta verso il successo

Negli ultimi anni, l'Arsenal ha spesso sfiorato il successo, concludendo le ultime tre stagioni al secondo posto in campionato. La pressione è aumentata a seguito di alcune recenti battute d'arresto in Premier League e nelle coppe nazionali. Tuttavia, Arteta ha voluto rassicurare i tifosi con un'ulteriore dichiarazione di intenti: "Non c’è paura. Solo fuoco. Questo è. Io, il primo. Fuoco puro. Sto bruciando. Sto bruciando. E questo è tutto. Nient’altro". Il tecnico ha evidenziato come la squadra sia pienamente consapevole dell'incredibile opportunità che ha di fronte e sia pronta a profondere ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Interrogato sulla condivisione di questa intensa mentalità da parte dei suoi giocatori, Arteta ha risposto con fermezza: "Sì, decisamente". La partita contro lo Sporting Lisbona assume quindi un significato cruciale per il cammino europeo dell'Arsenal, che mira a sognare in grande, sostenuto dalla determinazione incrollabile del suo allenatore e dall'entusiasmo dei suoi tifosi.