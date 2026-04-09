La corsa al quarto posto si arricchisce di un nuovo protagonista e la sfida tra Atalanta e Juventus potrebbe cambiare gli equilibri del campionato. Fino a poche settimane fa la formazione bergamasca sembrava completamente fuori dai giochi per l’ultimo slot valido per la Champions League 2026/27, ma l’arrivo di Raffaele Palladino in panchina lo scorso novembre ha ribaltato ogni scenario. Da quel momento, infatti, la Dea ha iniziato una rimonta costante, rosicchiando punti a tutte le dirette concorrenti e riaprendo una corsa che sembrava ormai definita.

Oggi l’Atalanta si trova a una sola lunghezza dalla Roma e a quattro dalla Juventus, numeri che rendono la sfida del prossimo weekend uno snodo cruciale per il finale di stagione.

Palladino rilancia la Dea

Il cambio di marcia dei nerazzurri è stato evidente. Con Palladino in panchina, l’Atalanta ha ritrovato solidità difensiva, intensità e continuità di risultati, elementi apparentemente smarriti con Juric e che hanno permesso alla squadra di risalire rapidamente la classifica. I bergamaschi hanno ridotto il distacco dalle rivali e ora guardano con rinnovato ottimismo alla possibilità di inserirsi nella lotta per la Champions. La gara in programma sabato sera al New Balance Arena assume quindi un valore determinante: una vittoria consentirebbe all’Atalanta di portarsi ad appena un punto dalla Juventus, entrando ufficialmente nella bagarre per il quarto posto.

Un risultato che cambierebbe completamente le prospettive, trasformando la Dea in una concorrente concreta e aggiungendo ulteriore pressione sulle squadre che la precedono.

Rischi per la Juventus e incroci decisivi

Per la Juventus di Luciano Spalletti, invece, la trasferta di Bergamo rappresenta un banco di prova fondamentale. Un eventuale passo falso non significherebbe soltanto consegnare slancio all’Atalanta, ma anche complicare ulteriormente la situazione in classifica. I bianconeri rischierebbero infatti di trovarsi con una rivale diretta a ridosso, mentre la Roma, impegnata venerdì sera con il Pisa, potrebbe approfittarne per agganciare nuovamente la squadra torinese. Allo stesso tempo, il Como, attualmente davanti di un solo punto, sarà impegnato in casa contro l’Inter, un avversario tutt’altro che semplice. Una giornata, dunque, che potrebbe ridisegnare la corsa al quarto posto.