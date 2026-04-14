Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato ai microfoni del suo canale Youtube della Juventus e delle dichiarazioni dette dall'ad Comolli nella giornata di ieri: "Alle parole devono seguire i fatti, perché un conto è contattare alcuni giocatori un altro è portarli alla Continassa. Detto questo, possiamo ipotizzare che ameno 4 o 5 innesti la Juventus li farà e dovranno essere di qualità. Perché Comolli parla di ambizione e questa si basa su una voglia di crescere e riportare la squadra bianconera a tornare a lottare per lo scudetto. Quindi bisognerà cambiare una parte di questa squadra che, attenzione, non è scarsa.

A volte infatti sento critiche eccessive per calciatori che sanno toccare il pallone ma che per me sono incompatibili per quel desiderio di tornare a competere per lo scudetto".

Balzarini: 'Questa squadra deve cambiare tanto, perché allo scudetto non ci è mai andata neanche vicina'

Ancora Balzarini: "Siccome questa squadra non ha mai lottato per lo scudetto e non ha mai ne provato ad andare oltre a un limite in Champions, bisogna fare dei cambi. Per fare questo bisogna seguire che nomi punteranno e ora come ora, girano un po' sempre gli stessi, a parte Senesi che sembra un po' essersi defilato. Noi, possiamo essere delle sentinelle e cercare di capire i loro movimenti, magari dando anche delle dritte.

Ad esempio, io continuo a fare i nomi di Carnesecchi e di Palestra perché penso che la Juventus debba andare in quella direzione".

Infine il giornalista ha aggiunto: "Quando a Vlahovic, Comolli ha confermato la tesi che voleva le parti pronte a dialogare a fine stagione. L'ad francese su questo è stato coerente, in quanto aveva già detto mesi fa che sarebbe andata a finire cosi. Ovviamente il problema al polpaccio del giocatore non ha aiutato a velocizzare le cose ma da quello che filtra l'accordo con il serbo sarebbe stato trovato e si baserebbe su uno stipendio da 6 milioni di euro. Insomma, mi sento di spendere la parola ottimismo in questo senso".

I tifosi rispondono a Balarini

Le parole di Balzarini hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "La colonna vertebrale di una squadra è quella che fa la differenza nel calcio.

Portiere, Difensore centrale, Centrocampista centrale e Attaccante, questo è quello che manca in questa squadra" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "L'ambizione non é collezionare figurine. L'ambizione deve passare dalle esigenze dell'allenatore e dalla competenza di uomini mercato che prima di promettere devono cominciare a dimostrare".