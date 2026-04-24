Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube rivelando alcuni profili accostati nelle ultime ore alla Juventus: "Ci sono dei nomi nuovi che sono abbastanza interessanti e che danno l'idea di quanto effettivamente la Juve stia sondando questo mercato a 360° tra giocatori cercati, contattati attraverso gli agenti e giocatori addirittura che si sarebbero offerti alla società. Da due o tre indicazioni diverse mi arriva il nome di John Stones centrale che può giocare anche a centrocampo del Manchester City".

Balzarini: 'Stones è sicuramente un giocatore di grande levatura'

Ancora Balzarini: "Un passato nell'Everton se non vado errato, John Stones è sicuramente un profilo di grande levatura. Ha 31 anni e purtroppo per lui ogni tanto è vittima di infortuni muscolari. Ha il contratto in scadenza, il City non glielo rinnoverà, il suo procuratore lo avrebbe offerto alla Juventus. Addirittura sarebbe stato alla Continassa in questi ultimi giorni ma questo non posso darlo per certo perché poi è difficile riconoscere questi agenti. Bisogna anche capire che nel centro sportivo dei bianconeri c'é un via vai di macchine quotidiano, si vede un sacco di gente che arriva con la valigetta in mano e uno di quelli potrebbe essere un procuratore come un dipendente che lavora per la società.

Detto questo, qualcuno ben informato avrebbe visto entrare alla Continassa il procuratore di John Stones".

Juve e l'incrocio di mercato col Milan

Infine Balzarini ha rivelato un secondo nome sulla lista della Juventus: "Nel Milan c'è questa situazione di tre giocatori che più o meno ricoprono lo stesso ruolo, Modric, Ricci e soprattutto Jashari, grande investimento della passata stagione che non sta trovando spazio. Siccome pare si vada verso il rinnovo di Modric, Jashari sarebbe un pochino contrariato dall'idea di dover fare un'altra stagione di questo tipo. Non dimentichiamo anche che lo svizzero all'inizio della passata stagione si era fatto male seriamente, se non sbaglio frattura della tibia, che l'aveva tenuto fuori diverso tempo. Poi è rientrato ma ha faticato a trovare continuità. Per questa serie di motivi, la Juve gli avrebbe messo gli occhi addosso".