"Si sta insinuando il fatto che Spalletti abbia dubbi sul suo futuro alla Juve" questa è una delle frasi chiave dell'ultimo video postato su Youtube da Gianni Balzarini. Il giornalista ha spiegato: "Il toscano nel dopo gara col Genoa ha detto chiaramente "chissà come saremo domani" facendo capire che nutre perplessità nei confronti di questo gruppo. Perché probabilmente ha la sensazione che molti di questi giocatori non sanno cosa vuol dire stare in una squadra come la Juventus".

Balzarini: 'Spalletti non si fida di questi giocatori, che hanno mostrato crescita ma anche passi indietro improvvisi'

Ancora Balzarini: "Spalletti ha anche detto che bisogna lavorare giornalmente per arrivare a raggiungere determinati step. Una volta raggiunti, bisogna continuare per superare i propri limiti e crescere giorno dopo giorno, almeno fino a quando si è possibile ottenere miglioramenti. La cosa che preoccupa il toscano però è che lui ha visto una crescita in alcuni elementi, ma anche visto improvvisi passi indietro. Quindi Spalletti non può fidarsi pienamente di gente cosi, perché per il toscano la Juventus deve essere vissuta non solo all'interno del campo, ma anche fuori dal rettangolo di gioco.

Questo non vuol dire non avere una vita privata attiva o non avere una famiglia, perché stiamo parlando di una squadra e non di un esercito. Però per Spalletti, i calciatori della Juventus devono rappresentare quei colori in ogni momento della loro vita e per questo comportarsi di conseguenza".

Infine Balzarini ha concluso: "Spalletti ha avuto quella sorta di sfogo con il Genoa perché probabilmente sa che i prossimi due anni, qualora restasse alla Juve, sarebbero gli ultimi in un grande club. Di conseguenza vorrebbe vincere e per fare questo ha bisogno di calciatori che abbiano fame e voglia di crescere per ottenere quella mentalità vincente che apparteneva alla Juve di una volta".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione fra i tifosi: "Se la Juve ha gettato questa enormità di soldi in questi anni è la dimostrazione lampante che il primo problema è la società" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Hai spiegato Spalletti molto chiaramente, hai spiegato cosa si intende essere della Juve".