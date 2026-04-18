Il Borussia Dortmund ha subito una significativa battuta d’arresto nella corsa al titolo della Bundesliga, perdendo 2-1 in trasferta contro l’Hoffenheim nella trentesima giornata di campionato. Questa sconfitta segna la seconda consecutiva per la formazione giallonera, un risultato che potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti del campionato tedesco e che apre scenari favorevoli al Bayern Monaco.

Con questo esito, il Borussia Dortmund rimane fermo a 64 punti. Anche vincendo tutte le ultime quattro partite rimaste, la squadra potrebbe raggiungere un massimo di 76 punti.

Questo punteggio è lo stesso attualmente detenuto dal Bayern Monaco, che ora si trova in una posizione privilegiata per chiudere i giochi e conquistare il titolo già nella prossima giornata.

Il Bayern Monaco a un passo dal traguardo

La squadra di Monaco, sotto la guida di Vincent Kompany, ha l'opportunità di laurearsi campione di Germania già domani. Per farlo, dovrà conquistare almeno un punto nella sfida casalinga contro lo Stoccarda. In caso di pareggio o vittoria, il Bayern sarebbe matematicamente irraggiungibile per il Borussia Dortmund. Anche in caso di arrivo a pari punti, i bavaresi godrebbero di un vantaggio incolmabile grazie a una differenza reti nettamente superiore: un impressionante +78 contro il +30 del Dortmund.

Il Borussia Dortmund, d'altra parte, sta attraversando una fase negativa. Dopo la sconfitta interna per 1-0 contro il Bayer Leverkusen al Westfalenstadion, la squadra ha incassato un altro passo falso contro l’Hoffenheim. La partita è stata decisa da due rigori trasformati da Andrej Kramaric, al 42’ e al 90’+8, che hanno vanificato il momentaneo pareggio di Serhou Guirassy, siglato all’87’.

Prospettive per il titolo in Bundesliga

Il campionato tedesco si avvicina così alla sua conclusione con il Bayern Monaco in una posizione di assoluto vantaggio. La differenza reti, un elemento chiave in caso di arrivo a pari punti, vede i bavaresi largamente favoriti rispetto al Borussia Dortmund. Per i gialloneri, la stagione si complica ulteriormente dopo due sconfitte consecutive che rischiano di compromettere definitivamente le ambizioni di titolo e di mettere a rischio anche la seconda posizione in classifica.

La prossima giornata sarà quindi di cruciale importanza: il Bayern Monaco ha la possibilità concreta di festeggiare il titolo davanti al proprio pubblico, coronando una stagione di successi. Il Borussia Dortmund, invece, dovrà cercare una reazione immediata per difendere l’onore e mantenere almeno il secondo posto in classifica, in un finale di stagione che si preannuncia comunque combattuto e ricco di emozioni.