Il difensore della Juventus, Gleison Bremer, ha espresso con chiarezza la sua visione sugli obiettivi futuri della squadra, sottolineando la necessità di un cambio di passo dopo un periodo che ha definito "complicato". "La Juve è da sei anni che sta galleggiando e questo non può succedere: qui mi trovo bene ma è importante tornare a vincere, per essere considerato campione devi tornare a vincere", ha dichiarato il brasiliano, evidenziando l'urgenza di puntare nuovamente ai massimi traguardi.

Bremer ha poi indicato lo scudetto come obiettivo primario, pur riconoscendo che è ancora presto per parlarne concretamente.

Ha aggiunto: "Bisogna puntare allo scudetto ma adesso è presto per parlarne, vedremo anche che mercato farà la società". Il difensore ha inoltre evidenziato l'importanza dei recenti rinnovi contrattuali di giocatori come Yildiz e McKennie, e del tecnico Spalletti, sottolineando come l'arrivo dell'allenatore abbia portato un cambiamento significativo nella mentalità della squadra: "Da quando è arrivato la squadra è cambiata, vuole sempre comandare la partita ed è quello che cerchiamo di fare ogni partita."

Le ambizioni di Bremer e il futuro bianconero

Con ferma determinazione, Bremer ha ribadito la sua volontà personale di successo: "Ho ventinove anni e voglio vincere". Ha poi rilanciato sulle reali ambizioni della Juventus, affermando che non è sufficiente mantenere una posizione di vertice senza lottare per il titolo.

"Sono da sei anni alla Juve e non possiamo solo galleggiare. Noi dobbiamo vincere, ma adesso è presto. Ora pensiamo a finire bene questa stagione", ha concluso, ponendo l'accento sulla necessità di una mentalità vincente.

Le sue dichiarazioni giungono alla vigilia di una sfida cruciale contro il Milan, un match che potrebbe rivelarsi decisivo sia per la qualificazione in Champions League sia per migliorare la posizione in classifica. La Juventus, infatti, in questa stagione non è riuscita a lottare per lo scudetto, ma le parole di Bremer testimoniano la chiara volontà di invertire la rotta e riportare il club ai vertici del calcio italiano.

La stagione attuale e le prospettive della Juventus

La stagione in corso ha visto la Juventus concentrata principalmente sulla qualificazione alla Champions League, senza mai inserirsi nella corsa per il titolo nazionale.

I rinnovi di alcuni giocatori chiave e la conferma del tecnico rappresentano segnali di continuità e fiducia nel progetto tecnico. Tuttavia, le parole di Bremer sottolineano come la mentalità vincente debba tornare a essere il tratto distintivo della squadra. Il futuro della Juventus dipenderà dalle scelte di mercato e dalla capacità di consolidare un gruppo competitivo, in grado di riportare il club ai vertici del calcio italiano.