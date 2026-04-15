Una recente partita del campionato giovanile è stata teatro di un momento di intensa commozione. Maria, giovane calciatrice della Salernitana Under 15, dopo un gol, ha attraversato il campo ignorando i festeggiamenti. Ha raggiunto uno striscione con la foto del suo allenatore, Alfredo Della Calce, scomparso pochi giorni prima, dedicandogli la rete con un gesto toccante.

Il video di Maria, virale sui social, ha commosso il pubblico. L'atleta, emozionata, ha baciato la foto del mister, omaggiandolo. Con forza d'animo, è tornata in campo,dimostrando attaccamento alla squadra e ai valori sportivi.

Il ricordo di Alfredo Della Calce

Alfredo Della Calce, stimato allenatore delle giovani granata, era scomparso circa una settimana fa per arresto cardiaco. Il decesso era avvenuto poco dopo aver condotto la Salernitana Under 15 alla vittoria contro l’Avellino. La sua dipartita ha lasciato un profondo vuoto tra le atlete e nell’ambiente sportivo locale, dove era apprezzato per impegno e dedizione.

Il ricordo di Della Calce è stato onorato dal gesto di Maria. Corsa e bacio alla foto hanno generato solidarietà e commozione, evidenziando il legame autentico tra atleta e allenatore, oltre l'insegnamento tecnico.

Valori e memoria nel calcio giovanile

Nel calcio giovanile, episodi come quello della Salernitana Under 15 dimostrano come lo sport veicoli valori umani e memoria.

La dedica di Maria al suo allenatore scomparso trascende il risultato agonistico, elevandosi a simbolo di affetto, gratitudine e rispetto per chi ha contribuito alla crescita sportiva delle giovani atlete.

Questo gesto si inserisce in un contesto dove il calcio giovanile è formazione e condivisione di esperienze che plasmano la vita dei giovani. La storia della Salernitana Under 15 e del suo compianto allenatore rimarrà un esempio di come, anche nel dolore, lo sport possa offrire opportunità di ricordo, unione e celebrazione dello spirito umano.