Il nome di Khephren Thuram inizia a scaldare il mercato internazionale in vista della prossima estate, con la Premier League pronta a bussare alla porta della Juventus. Il centrocampista francese, protagonista di una stagione di alto livello, in particolare del Liverpool che sembrerebbe aver mosso i primi passi con maggiore decisione. Nelle ultime ore si sarebbe però inserita una concorrenza agguerrita che rischia di complicare i piani dei Reds, con Manchester United e Newcastle, infatti, pronte a monitorare la situazione.

Corsa inglese e valutazione da 45 milioni

Secondo le indiscrezioni di calciomercato, il costo del centrocampista francese si aggirerebbe intorno ai 45 milioni di euro, cifra ritenuta accessibile per club della Premier League abituati a investimenti importanti. Il Liverpool, alla ricerca di nuova linfa per il centrocampo, vedrebbe in Thuram un tassello perfetto per garantire dinamismo e qualità, ma l’inserimento di Manchester United e Newcastle rischia di innescare un’asta. L’interesse contemporaneo di tre club con grande disponibilità economica potrebbe far lievitare ulteriormente la valutazione del giocatore, mettendo la Juventus nella posizione di gestire una trattativa potenzialmente vantaggiosa.

Champions decisiva per il futuro della Juventus

Dal canto suo, la Juventus osserva con attenzione ma non esclude scenari differenti. Molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League: in caso di mancato accesso alla massima competizione europea, il club bianconero potrebbe essere costretto a sacrificare almeno un pezzo pregiato della rosa per riequilibrare i conti. In questo contesto, Thuram rappresenterebbe uno dei profili più indicati, sia per l’interesse concreto del mercato sia per la valutazione economica che garantirebbe un’importante plusvalenza. Inoltre, senza la partecipazione alla Champions, il centrocampista potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare Torino per proseguire la propria crescita in un contesto europeo di alto livello. La sua eventuale cessione consentirebbe alla Juventus di colmare le mancanze economiche legate a un quinto posto e di pianificare nuove operazioni in entrata.