Periodo nero per il calcio italiano. In Serie C, due club sono sull'orlo del baratro. Se da una parte la Ternana rischia seriamente il fallimento, addirittura per il Siracusa è stato necessario l'intervento economico dei tifosi per permettere la trasferta alla squadra. Ma anche in Serie B un club é in crisi.

Altro club in crisi

Poco fa una notizia ha scosso il mondo del calcio. La Juve Stabia vive ore drammatiche, strette tra l’urgenza delle scadenze e un futuro societario tutto da decifrare. La situazione economica è ormai fuori controllo e il tempo a disposizione è ridottissimo: entro il 16 aprile dovranno essere coperti stipendi e contributi, una scadenza che appare già oggi difficilissima da rispettare senza un intervento immediato.

A tentare il tutto per tutto sono gli amministratori giudiziari, chiamati a gestire una fase estremamente delicata. Il loro obiettivo è evitare conseguenze pesantissime, che potrebbero tradursi in penalizzazioni in classifica o, nel peggiore dei casi, in un blocco della continuità sportiva. La priorità è chiara: trovare liquidità nel minor tempo possibile per garantire il rispetto degli obblighi federali.

Il vero nodo, però, resta la proprietà. Solmate ha di fatto abbandonato il club, non coprendo le necessità economiche immediate e aprendo a uno scenario che fino a poche settimane fa sembrava impensabile. L’intenzione sarebbe quella di liberarsi della società anche a costo zero, segnale evidente di una rottura totale e di un disimpegno ormai conclamato.

Club senza guida: prossime ore decisive

Questo lascia la Juve Stabia in una terra di nessuno: senza una guida solida e con un futuro societario incerto. Nel frattempo, sul campo, la squadra si trova a lottare per obiettivi importanti, ma il rischio è che tutto venga compromesso da ciò che accade fuori dal rettangolo di gioco.

Le prossime ore saranno decisive. Senza nuovi investitori o soluzioni rapide, il pericolo è concreto: una stagione che rischia di crollare non per risultati sportivi, ma per una crisi gestionale sempre più profonda e difficile da arginare. Insomma, ancora una volta il calcio italiano rischia di dover perdere un club professionistico con tanta storia alle spalle.