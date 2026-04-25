Il calcio italiano si ritrova ancora una volta a fare i conti con ombre pesanti che rischiano di minare la credibilità dell’intero sistema. A distanza di quasi vent’anni dallo scandalo di Calciopoli, che nel 2006 travolse la Juventus e cambiò per sempre la storia della Serie A, nuove indiscrezioni starebbero alimentando dubbi inquietanti sulla regolarità dello svolgimento del campionato. Al centro dell’attenzione ci sarebbe infatti Gianluca Rocchi, attuale designatore arbitrale di Serie A e Serie B, al quale sarebbe stato notificato nel 2024/25 un avviso di garanzia nell’ambito di un’inchiesta per concorso in frode sportiva.

Un’accusa pesantissima, la stessa che vent’anni fa contribuì alla retrocessione della Juventus in Serie B e che lasciò una ferita ancora aperta nel calcio italiano. Se confermata, la vicenda aprirebbe scenari molto delicati non soltanto sul piano giudiziario, ma anche su quello sportivo e istituzionale. Le discussioni si concentrerebbero soprattutto su alcuni episodi arbitrali controversi legati all’utilizzo del VAR, già da tempo al centro di polemiche e sospetti da parte di tifosi, dirigenti e addetti ai lavori.

I casi sotto osservazione: VAR e presunte interferenze

Tra gli episodi finiti sotto la lente d’ingrandimento ci sarebbe quello di Udinese-Parma, una partita che avrebbe sollevato interrogativi importanti sul funzionamento della sala VAR.

Secondo quanto emerso, l’arbitro VAR Daniele Paterna sarebbe stato ripreso da telecamere interne mentre cambiava opinione nel giro di pochi secondi su un calcio di rigore, lasciando ipotizzare una possibile interferenza esterna nella valutazione dell’episodio.

Un dettaglio che, se accertato, sarebbe gravissimo perché metterebbe in discussione l’autonomia stessa del sistema arbitrale. Il VAR nasce infatti come strumento di supporto tecnico per ridurre l’errore umano, non certo come mezzo influenzabile da pressioni esterne o indicazioni non regolamentari.

Inter-Verona e il fantasma di Calciopoli

Altro episodio che è finito nel fascicolo delle indagini riguarda Inter-Hellas Verona, con particolare attenzione al gol decisivo firmato da Davide Frattesi.

Prima della rete, ci sarebbe un presunto fallo di gomito di Alessandro Bastoni ai danni di Ondrej Duda, un contatto che il VAR, guidato da Luigi Nasca, non avrebbe segnalato all’arbitro di campo.

Anche in questo caso il sospetto non riguarda soltanto il singolo errore tecnico, ma l’eventuale esistenza di una gestione poco trasparente delle decisioni arbitrali. Il paragone con Calciopoli, inevitabilmente, torna quindi a farsi sentire. Allora fu un terremoto che sconvolse il calcio italiano; oggi, anche solo l’ipotesi di una nuova zona grigia genera paura e sfiducia.